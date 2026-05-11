Trupul unuia dintre cei doi militari americani dați dispăruți în Maroc a fost descoperit

Cei doi soldați au dispărut pe 2 mai în dreptul unei faleze la Cap Draa. Foto: U.S. Army Europe and Africa / Facebook

Corpul unuia dintre cei doi militari americani dați dispăruți în sudul Marocului, unde se aflau în cadrul exercițiului internațional 'African Lion 2026', a fost găsit. Anunțul a fost făcut duminică de către armata marocană, după o săptămână de căutări, notează AFP, citată de Agerpres.

'Operațiunile de căutare intensivă desfășurate de Forțele Armate Regale (FAR) împreună cu forțele americane au permis recuperarea (din mare)', în dimineața zilei precedente, a corpului 'unuia dintre cei doi soldați americani', au indicat FAR pe Facebook, precizând că, potrivit primelor elemente ale anchetei, ar fi vorba despre locotenentul Kendrick Lamont Key Jr.

Cei doi soldați au dispărut pe 2 mai

Cei doi soldați au dispărut pe 2 mai în dreptul unei faleze la Cap Draa, în regiunea Tan-Tan, pe coasta Atlanticului. Ei participau la cea de-a 22-a ediție a exercițiului militar 'African Lion 2026', organizat de Forțele Armate Regale marocane (FAR) în parteneriat cu forțele armate americane.

O responsabilă militară americană, vorbind sub protecția anonimatului, a declarat pentru AFP a doua zi după dispariție că cei doi 'ar fi putut cădea în ocean', evocând ipoteza unui accident și excluzând-o pe cea a terorismului.

Autoritățile au lansat o vastă operațiune de căutare

După anunțul dispariției lor, forțele marocane, americane și ale altor țări care participau la exercițiul internațional au lansat o vastă operațiune coordonată de căutare și salvare.

Corpul soldatului a fost transferat 'la morga Spitalului Militar Moulay El Hassan din Guelmim', în sud-vest, în așteptarea repatrierii, au declarat FAR în comunicatul lor, adăugând că operațiunile de căutare continuă pentru localizarea celui de-al doilea soldat.

Comandamentul american pentru Africa (AFRICOM) a informat recent că peste 600 de persoane au fost mobilizate, inclusiv scafandri marocani, mai multe nave militare și peste zece aparate aeriene, și că operațiunile au acoperit peste 8.000 de kilometri pătrați de zone maritime și de coastă.

'African Lion 2026' a reunit aproape 5.000 de militari din peste 40 de țări, precum și experți specializați în securitate și apărare.