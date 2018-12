Tsunami în Indonezia! Cel puțin 220 de oameni au murit, iar peste 843 sunt răniți - VIDEO

Foto: Twitter

Update: Peste 220 de persoane au murit şi alte 843 au fost rănite în urma tsunamiului provocat de erupţia vulcanului Anak Krakatau, în Indonezia, au anunţat autorităţile locale, precizând că se tem de un bilanţ şi mai grav.

Update: Bilanţul în urma unui tsunami care a lovit Indonezia după o erupţie vulcanică a crescut la 168 de morţi şi 30 de persoane dispărute, a anunţat duminică Agenţia naţională de gestionare a catastrofelor citată de DPA şi AFP.

Numărul persoanelor rănite a crescut la 745, a indicat purtătorul de cuvânt al agenţiei, Sutopo Purwo Nugroho, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Yogyakarta.

Știrea inițială

Peste 60 de persoane au murit şi sute sunt rănite după ce un tsunami a lovit malurile strâmtorii indoneziene Sunda în urma unei erupţii vulcanice, provocând panică în rândul turiştilor şi al locuitorilor, relatează AFP.

Sute de clădiri au fost distruse de tsunami, care a lovit coastele meridionale din Sumatra şi extremitatea occidentală a insulei Java în jurul orei locale 21.30 (14.30 GMT). Valul s-a stârnit după erupţia unui vulcan cunoscut sub numele de "copil" al legendarului Krakatoa, Anak Krakatoa, potrivit lui Sutopo Purwo Nugroho, purtător de cuvânt al Agenţiei naţionale de gestionare a catastrofelor.



Şaizeci şi două de persoane au murit şi 584 sunt rănite, potrivit unui nou bilanţ comunicat de purtătorul de cuvânt. De asemenea, douăzeci de persoane sunt date dispărute, a precizat el.



În imaginile difuzate de televiziuni se vede distrugerea provocată de tsunami pe plaja Carita, sit turistic popular de pe coasta de vest a Java, un amestec de diverse dărâmături, de la plăci de acoperiş din fier până la bucăţi de lemn. De asemenea, numeroşi arbori au fost dezrădăcinaţi după ce solul a fost invadat de dărâmături.



La Carita, Muhammad Bintang, de 15 ani, a văzut venind valul care a aruncat locul în beznă. "Am ajuns la nouă pentru a ne petrece vacanţa aici şi deodată a venit apa. Totul a devenit negru. Nu mai era curent electric", a relatat acest adolescent. "Afară este dezordine, încă nu se poate ajunge la drum", a adăugat el.



În provincia Lampung, de cealaltă parte a strâmtorii, Lutfi Al Rasyid, de 23 de ani, a relatat pentru AFP că a fugit de pe plaja Kalianda pentru a-şi salva viaţa. "Nu puteam să-mi pornesc motocicleta, aşa că am plecat pe jos şi am alergat... M-am rugat şi am alergat cât de repede puteam", a povestit el.



Potrivit autorităţilor, tsunamiul probabil a fost declanşat de o maree înaltă din cauza fenomenului de Lună Nouă, conjugată cu o alunecare de teren submarină provocată de erupţia lui Anak Krakatoa, mică insulă vulcanică din strâmtoarea Sunda care separă Java şi Sumatra.



"Combinaţia celor doi factori a provocat un tsunami brusc care a lovit coastele", a explicat Nugroho, adăugând că agenţia geologică indoneziană desfăşoară o anchetă pentru a afla ce s-a petrecut cu exactitate.



Bilanţul victimelor probabil va continua să crească, a avertizat el.



Înregistrări video postate pe reţelele sociale de purtătorul de cuvânt îi arată pe locuitorii panicaţi înarmaţi cu lanterne fugind pentru a se refugia pe înălţimi.



Autorităţile indoneziene au anunţat iniţial că valul nu este un tsunami, ci o maree mai înaltă, şi au făcut apel la populaţie să nu intre în panică. "A fost o greşeală, ne cerem scuze", a postat apoi Nugroho pe Twitter.



Deşi relativ rare, erupţiile vulcanice submarine pot provoca tsunamiuri, potrivit Centrului internaţional de informare despre tsunami.