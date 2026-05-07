Turcia a prezentat prima sa rachetă balistică: „Fulgerul” poate lovi ținte la 6.000 de kilometri distanță, în Europa, Asia și Africa

Racheta balistică intercontinentală a Turciei va avea o rază de acțiune de 6.000 de kilometri. Foto: Profimedia Images

Turcia a prezentat în premieră publicului prototipul primei rachete intercontinentale care urmează a fi dezvoltată de industria de apărare de la Ankara. Racheta se numește „Yildirimhan” („Fulgerul”), are o rază de acțiune de 6.000 de kilometri, poate atinge o viteză maximă de Mach 25 și are poate transporta o încărcătură de 3 tone, informează Al Jazeera.

Prin dezvoltarea acestei rachete intercontinentale, Turcia își propune să devină un jucător-cheie în Orientul Mijlociu și în cadrul NATO.

Racheta „Fulgerul” e produsă de centrul de cercetare și dezvoltare al ministerului turc al Apărării.

Racheta a fost prezentată oficial la o expoziție dedicată sistemelor de armament aerospațiale, organizată la Istanbul.

Cu o rază de 6.000 de kilometri, racheta „Fulgerul” intră în categoria rachetelor intercontinentale, conform standardelor Federației Oamenilor de Știință din SUA, care clasifică tipul unei rachete în funcție de raza ei de acțiune.

Astfel, rachetele a căror rază de acțiune depășește 5.500 de kilometri sunt intercontinentale. Lansată din Turcia, „Fulgerul” poate lovi ținte aflate în Europa, Africa sau Asia.

Conform agenției de știri turce Anadolu, „Fulgerul” are o viteză maximă de Mach 25, adică de 25 de ori mai mare decât viteza sunetului.

Racheta dispune de patru motoare și folosește tetraoxidul de azot lichid pe post de combustibil.

Încărcătura de luptă poate atinge 3.000 de kilograme, sau 3 tone de exploziv.

Turcia încă nu a început producția în masă a acestei rachete.

„Într-o lume în care costurile economice au devenit o armă a războiului asimetric, Turcia oferă aliaților săi nu doar sisteme de armament, ci și tehnologie și o securitate economică sustenabilă”, a declarat ministrul turc al Apărării, Yasar Guler.