Turcia cumpără 20 de avioane Typhoon şi le plăteşte britanicilor 10,7 miliarde de dolari. "O victorie pentru securitatea NATO"

1 minut de citit Publicat la 10:38 28 Oct 2025 Modificat la 10:38 28 Oct 2025

Eurofighter Typhoon. Foto: GettyImages

Marea Britanie a încheiat, luni, un acord în valoare de 10,7 miliarde de dolari pentru a furniza Turciei 20 de avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon, conform BBC.

În timpul unei vizite la Ankara pentru semnarea acordului, luni, prim-ministrul Sir Keir Starmer l-a descris ca fiind „o victorie pentru lucrătorii britanici, o victorie pentru industria noastră de apărare și o victorie pentru securitatea NATO”.

Guvernul britanic a declarat că este cel mai mare acord de export de avioane de vânătoare din ultimele aproape două decenii și va susține mii de locuri de muncă în Marea Britanie în anii următori.

Reacţia lui Erdogan

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a salutat acordul ca fiind „un nou simbol al relațiilor strategice” cu Marea Britanie. Anunțând acordul la o conferință de presă în capitala Turciei, Sir Keir l-a numit „un moment istoric”.

Furnizarea a 20 de avioane de vânătoare Typhoon va „consolida securitatea în NATO, va aprofunda cooperarea noastră bilaterală în domeniul apărării și va stimula creșterea economică” atât în ​​Marea Britanie, cât și în Turcia, a spus el.

„Sunt mândru că avioanele britanice Typhoon vor forma o parte vitală a forțelor aeriene turce pentru mulți ani de acum înainte, în timp ce apărați flancul sud-estic al NATO pentru binele nostru al tuturor”, a adăugat el.

Unde sunt produse avioanele Typhoon

Avioanele Eurofighter sunt produse în comun de Marea Britanie, Germania, Italia și Spania, iar acordul a fost supus aprobării celorlalți membri ai consorțiului. Aproximativ 37% din producția fiecărui avion are loc în Regatul Unit, inclusiv asamblarea finală la fabricile BAE Systems din Warton și Samlesbury, Lancashire.

Guvernul britanic a declarat că acordul va susține 6.000 de locuri de muncă la cele două fabrici BAE, 1.100 în sud-vestul Angliei, inclusiv la fabrica Rolls-Royce din Bristol, și 800 în Scoția.

Turcia cumpără şi 225 de avioane Boeing

Turkish Airlines a anunțat, în septembrie, un acord pentru achiziționarea a până la 225 de avioane Boeing, la o zi după ce președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a efectuat prima sa vizită la Casa Albă din 2019 încoace.

Comanda include 150 de aeronave confirmate, care vor fi livrate între 2029 și 2034, cu o opțiune pentru încă 75, a declarat compania într-un comunicat, fără a oferi o cifră a costurilor.

"Cu aceste comenzi, ne propunem să trecem întreaga noastră flotă la aeronave de generație următoare până în 2035, sporind eficiența și susținând o rată medie anuală de creștere de șase procente”, a declarat compania aeriană.