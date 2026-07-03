Turcia vrea să adere la sistemul european de plăți. Cei care vizitează țara ar putea economisi bani la transferurile bancare

Aderarea la SEPA vizează transferurile bancare în euro între conturi. FOTO: Hepta

Turcia este interesată să adere la sistemul european de plăți, iar instituțiile financiare relevante negociază deja acest aspect, a declarat miercuri ministrul de Externe, Hakan Fidan, potrivit dailysabah.com.

Fidan a răspuns astfel unei întrebări adresate în cadrul unei conferințe de presă despre discuțiile pe care le-a avut marți, la Ankara, cu șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, și cu alți doi comisari europeni.

Aderarea la SEPA vizează transferurile bancare în euro între conturi. Principalii beneficiari ai aderării ar fi persoanele care trimit bani între Uniunea Europeană și Turcia, inclusiv membrii diasporei sau studenții, companiile care efectuează plăți către parteneri din Turcia, proprietarii de locuințe din această țară care își alimentează conturile, dar și cei care achită prin transfer bancar cazarea, chirii sau avansuri pentru vacanțe.

Turcia și Uniunea Europeană poartă discuții privind aderarea Ankarei la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), care reunește 41 de state și face plățile transfrontaliere în euro mai ieftine, mai rapide și mai sigure.

Potrivit Uniunii Europene, utilizatorii din state candidate din Balcanii de Vest și din vecinătatea estică – Albania, Republica Moldova, Muntenegru și Macedonia de Nord –, care au aderat la sistem anul trecut, ar putea economisi până la 500 de milioane de euro.

La începutul acestui an, adjunctul șefului Delegației UE în Turcia, Jurgis Vilcinskas, a declarat că Uniunea Europeană a propus Ankarei posibilitatea de a adera la SEPA, pentru a impulsiona integrarea și a aduce beneficii persoanelor care trimit bani în străinătate.

În cadrul SEPA, băncile turcești ar putea pierde o parte din veniturile obținute din transferurile bancare, ale căror comisioane variază considerabil în funcție de sumă. Potrivit Western Union, un transfer între Turcia și Europa în valoare de 1.000-5.000 de euro poate costa până la 40 de euro.

Europa este cel mai mare partener comercial al Turciei, schimburile comerciale dintre cele două părți depășind 200 de miliarde de euro. Deși negocierile privind aderarea Turciei la Uniunea Europeană sunt blocate de ani de zile, ambele părți afirmă că doresc modernizarea uniunii vamale și consolidarea relațiilor economice.