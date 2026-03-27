Turist despăgubit cu 600 de euro după ce vacanța rezervată pe Booking a fost dată peste cap de o eroare de comunicare

Există o procedură pentru litigiile europene minore, cum ar fi acestea, numită cereri de despăgubire. FOTO: Hepta

Un turist italian care rezervase un pachet ce includea atât un zbor dus-întors, cât și un sejur la hotel a câștigat despăgubiri în instanță, după ce zborul său a fost reprogramat, dar noua dată nu a fost comunicată la o adresă de e-mail accesibilă, iar cazarea nu era nici ea disponibilă, potrivit Corrierre della Serra.

Platforma Booking a fost găsită vinovată de magistrații din Verona care i-au dat dreptate unui italian care a suferit un inconvenient grav în timpul unei călătorii la Madrid. Acesta rezervase un pachet prin Booking.com care includea atât un zbor dus-întors, cât și un sejur la o pensiune pentru perioada 25-28 octombrie 2024.

„În ziua plecării, clientul meu a descoperit la aeroport că datele zborului fuseseră modificate; practic, acestea fuseseră mutate cu o zi”, explică avocatul Carlo Battistella de la Adiconsum Verona. „Compania modificase datele zborurilor, dar comunicase modificarea la adresa de e-mail a domeniului Booking.com, care era utilizată de portal, dar nu era disponibilă direct clientului meu.” Cu toate acestea, situația neașteptată a fost gestionată foarte simplu: călătorii s-au întors acasă și s-au întors la aeroport a doua zi, luând un zbor direct spre Madrid.

„Clientul a demonstrat disponibilitate deplină încă din stadiul inițial al neînțelegerii, revenind la aeroport a doua zi”, explică Battistella. „Evident, solicita o modificare simultană a serviciilor de cazare, inclusiv o modificare a numărului de nopți în unitate, din cauza unei modificări care nu avea legătură cu voința sa. Nu a fost cazul.”

Drept urmare, rezervarea sa a fost considerată invalidă. Nu numai atât, dar când turiștii s-au prezentat la proprietate, au găsit-o închisă, iar comunicarea a fost imposibilă, chiar și telefonic. „Clientul meu”, explică Battistella, „a încercat să contacteze proprietatea de mai multe ori folosind datele de contact furnizate de platforma Booking.com, dar fără succes. La sosirea în Madrid, a fost forțat să stea în altă parte, parțial din cauza unei lipse semnificative de informații detaliate despre locația unității de cazare.”

600 euro despăgubire pentru vacanța distrusă

„Există o procedură pentru litigiile europene minore, cum ar fi acestea, numită cereri de despăgubire, care permite cetățenilor italieni individuali să solicite rambursări chiar și de la proprietăți mari. Judecătorul din Verona a recunoscut această rambursare”, explică Battistella. „Răspunsul pe care îl oferă adesea aceste site-uri este «Sunt pur și simplu un agregator, nu acționez ca intermediar», dar exact asta a recunoscut judecătorul italian. Faptul că sunt intermediari îi supune unor obligații specifice de divulgare și verificare față de consumator.”

Mai exact, hotărârea clarifică faptul că platforma trebuie să garanteze fiabilitatea informațiilor publicate; este obligată să informeze prompt clientul; și nu poate evita responsabilitățile prin clauze abuzive, care au fost declarate invalide. Prin urmare, judecătorul a acordat rambursarea sumelor aferente sejurului neutilizat, 600 EUR drept despăgubire pentru vacanța distrusă și despăgubiri pentru inconvenientele și stresul suferite. „Prin urmare, clientul meu a primit o rambursare și este mulțumit.”

„Această hotărâre reprezintă un precedent important”, comentează Adiconsum Verona, care îndeamnă cetățenii să raporteze situații similare și să își afirme drepturile, „deoarece confirmă faptul că platformele digitale trebuie să fie, de asemenea, responsabile pentru informațiile și serviciile oferite. Consumatorii au dreptul la o experiență sigură și consecventă în achizițiile lor și nu pot fi lăsați singuri în fața unor astfel de perturbări semnificative.”