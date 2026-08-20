Turiștii de pe o plajă din Spania au luat-o la fugă când 60 de migranți, cu o barcă, au luat cu asalt locul

Peste 60 de migranți au sărit dintr-o barcă cu motor pe o plajă din sudul Spaniei, în încercarea de a ajunge ilegal în orașul din apropiere. Înainte ca mulți dintre migranți să poată ajunge pe plajă, cei doi bărbați care conduceau ambarcațiunea, o barcă de mare viteză, au întors-o și s-au îndreptat înapoi spre Marea Mediterană, scrie The Telegraph.
Migranții au sărit din ambarcațiune în apă, apoi au înotat până la țărm și au trecut pe lângă cei care se bronzau, cu speranța de a ajunge în orașul apropiat Atamaría din Murcia.
Incidentul a avut loc miercuri, în jurul orei 13:00, în izolata Cala del Barco, lângă stațiunea La Manga din Murcia.
Tengo asco por el país que estamos dejando a nuestros hijos.— FRANK J6 (@splif16) August 19, 2026
Un país donde si te pasas 10Km de velocidad tienes una multa de radar , donde si entras en ZBE te multan , si te bañas en un río pero si entras con barca patera a plena luz del día en Murcia , no hay ninguna patrullera. pic.twitter.com/tNMtVkQ5KA
La Manga este cunoscută pentru terenurile sale de golf și facilitățile de antrenament de fotbal, care au fost folosite de echipe precum naționala Angliei și, mai recent, Arsenal și Newcastle.
„De ce nu a fost posibil să detectăm o navă de acele dimensiuni cu toate radarele înainte? Sunt defecte? Le au oprite? Sau funcționează și pur și simplu le ignoră?”, a scris Francisco Bernabé, un senator conservator din orașul apropiat La Unión, pe rețelele sociale.
Cala del Barco rappelle encore une fois la pression qui s’exerce sur le littoral sud de l’Espagne et la difficulté de contrôler les arrivées maritimes. #Espagne #Frontières pic.twitter.com/IUNQ8aDQ8E— Chloé Lambert ?? (@Otata589284) August 20, 2026
„Acest lucru nu poate fi normalzat”
Noelia Arroyo, primarul orașului portuar Cartagena, aflat în apropiere, a declarat pentru radioul Cadena Ser că „acest lucru nu poate fi normalizat”.
„Dacă un migrant poate ajunge într-un golf ca acesta, debarca în văzul tuturor și pleca, trebuie să ne întrebăm cum funcționează controlul frontierelor noastre maritime”, a spus ea.
Garda civilă spaniolă a declarat ulterior că a arestat 45 de bărbați, două femei și 15 băieți. Toți erau sănătoși, a precizat Crucea Roșie. Migranții au fost predați Poliției Naționale Spaniole, care se ocupă de probleme legate de migrație.
Cei mai mulți vor fi returnați în țara lor de origine, dar dacă vor solicita azil, vor trece printr-un proces îndelungat de evaluare a cererilor.
Acesta este cel mai recent incident în care migranții sunt lăsați pe plaje de către traficanți după ce au călătorit cu viteză mare prin Marea Mediterană, din Maroc sau Algeria până în Spania.
La începutul acestei luni, poliția spaniolă a destructurat una dintre cele mai mari rețele de trafic de droguri și persoane în vestul Mediteranei.
Europol a anunțat că 78 de persoane au fost arestate în Spania și Algeria în cadrul unei operațiuni împotriva unei bande implicate în jafuri violente, extorcare, detenții ilegale și spălare de bani.
Au fost folosite 18 nave de mare viteză în valoare de 5 milioane de euro. Autoritățile au confiscat arme, 25.000 de euro în numerar și 15.000 de pastile de MDMA.
Între timp, poliția și soldații au evacuat joi aproximativ 4.000 de persoane de pe plaja principală din exclava spaniolă Ceuta, la trei săptămâni după ce 72.000 de persoane au trecut granița din Maroc în Spania.
În unele cazuri, traficanții transportă migranți din Ceuta pe continent cu bărci. Poliția a declarat pentru The Telegraph că doi traficanți au fost arestați săptămâna aceasta pentru transportul a 12 migranți în bărci rapide din Ceuta, peste Marea Mediterană și pe continentul spaniol.
Un purtător de cuvânt al poliției spaniole a declarat că „două persoane au fost reținute săptămâna aceasta pentru transportul a aproape 12 migranți din Ceuta în Spania continentală”.