Turnul Londrei a fost închis. Patru oameni au fost arestaţi după ce ar fi aruncat mâncare în vitrina în care era Coroana Imperială

Turnul Londrei. Foto: Getty Images

Turnul Londrei a fost închis sâmbătă, după ce mai mulţi protestatari au aruncat cu mâncare în vitrina în care se afla Coroana Imperială, parte din Bijuteriile Coroanei. Din primele informaţii, patru oameni au fost arestaţi, scrie SkyNews.

Poliția a declarat că patru protestatari au fost arestați în urma incidentului de sâmbătă, chiar înainte de ora 10:00. Autorităţile au spus că s-a aruncat cu mâncare în vitrina care conținea Coroana Imperială, parte din Bijuteriile Coroanei, înainte ca doi protestatari să părăsească locul faptei.

"Ofițerii au colaborat îndeaproape cu Poliția orașului Londra și cu ofițerii de securitate, iar patru persoane au fost arestate sub suspiciunea de distrugere. Au fost luate în custodie", au declarat ofițerii.

Turnul a fost închis publicului în timp ce ancheta poliției continuă.