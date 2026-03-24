Tusk, despre scurgerile de informații de la Budapesta către Moscova: Lituania a cerut excluderea Ungariei dintr-o reuniune NATO

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că Lituania a solicitat excluderea delegației ungare de la o reuniune NATO încă din 2019, pe fondul suspiciunilor că aceasta ar fi transmis informații clasificate Moscovei, relatează Euronews.

„Ministrul de externe al lui Orban a confirmat că informa sistematic Moscova despre ce spuneau liderii UE cu ușile închise. Ce rușine”, a scris premierul Donald Tusk pe platforma X.

Totodată, Tusk a sugerat că dezvăluirile nu l-au surprins. Avertizase deja pe 22 martie, chiar înainte ca scurgerile să fie confirmate, că oamenii lui Orban ar putea informa Moscova despre detaliile ședințelor Consiliului European.

„Știrea că oamenii lui Orban informează Moscova despre detaliile ședințelor Consiliului UE nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Avem această suspiciune de mult timp. Este unul dintre motivele pentru care vorbesc doar atunci când este absolut necesar”, a scris șeful guvernului polonez, înainte ca ministrul de externe ungar Peter Szijjarto să confirme că a fost în contact regulat cu șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, în timpul reuniunilor secrete ale UE.

Înaintea ședinței de cabinet de marți, Tusk a dezvăluit că Lituania ceruse deja în 2019 excluderea delegației ungare de la o reuniune NATO, temându-se că aceasta ar fi putut transmite informații clasificate Moscovei. Obiecțiile legate de Ungaria veneau, a subliniat premierul, din multe surse și de mult timp.

„Încă din 2019, cred, dacă îmi amintesc bine, Lituania, de exemplu, a cerut excluderea delegației ungare de la reuniunea NATO, spunând că existau suspiciuni că delegația ungară ar transmite informații cu cel mai înalt grad de confidențialitate către Moscova”, a declarat Donald Tusk înaintea ședinței de cabinet de marți, într-un interviu cu jurnaliștii.

Cauza imediată a discuțiilor despre aceste scurgeri de informații este un articol publicat în weekend de Washington Post, potrivit căruia ministrul de externe ungar Peter Szijjarto ar fi transmis informații omologului său rus, Serghei Lavrov, în pauzele reuniunilor UE.

Szijjarto a respins inițial informațiile, numindu-le „fake news”, dar ulterior a recunoscut că se consulta cu țări din afara UE – inclusiv Rusia, SUA, Turcia și Israel – înainte sau după reuniunile ministeriale, considerând acest lucru „perfect natural”.

Fostul ministru de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, a confirmat luni, într-o intervenție la postul național de televiziune, că în pregătirea summitului NATO de la Vilnius din 2023 s-a avut grijă ca reprezentanții ungari să nu fie incluși în discuțiile pe teme sensibile.

„În pregătirea summitului NATO de la Vilnius din 2023, am încercat să nu includem reprezentanții ungari în reuniuni, mai ales acolo unde se discutau probleme sensibile”, a explicat acesta.

Cu toate acestea, Vytautas Leskevicius, ambasadorul Lituaniei la NATO între 2015 și 2020, a declarat într-un interviu pentru Reuters că nu își amintește să se fi cerut excluderea Ungariei, așa cum afirmă Tusk.

Moscova nu a comentat. În schimb, potrivit Reuters, premierul Orban a ordonat o anchetă, susținând că ministrul său de externe a fost ascultat.