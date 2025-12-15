Ucraina a atacat Moscova duminică noaptea, după negocierile de pace dintre Zelenski și Witkoff

În urma bombardamentelor, s-au suspendat temporat operaţiunile pe aeroporturile Domodedovo și Zhukovsky. Sursa foto: captură video X/Nexta

Armata ucraineană a lansat în noaptea de duminică spre luni un atac masiv cu drone asupra Moscovei, în timp ce Volodimir Zelenski se afla la Berlin pentru a discuta planul de pace cu trimişii lui Donald Trump, emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Potrivit declaraţiilor făcute în această dimineaţă de ministerul rus al Apărării, unitățile sale de apărare aeriană au doborât 130 de drone ucrainene noaptea trecută, iar 18 dintre acestea se îndreptau spre Moscova, a relatat The Kyiv Independent. În urma bombardamentului, au avut loc explozii în mai multe zone, iar două aeroporturi au fost închise.

Forţele armate ale Ucrainei au atacat cu drone capitala Federaţiei Ruse în cursul nopţii trecute, a anunţat primarul Moscovei, Serghei Sobianin, conform sursei citate.

Bombardamentele au loc la mai puțin de o săptămână după ce Ucraina a atacat Moscova cu peste 30 de drone, într-un atac masiv, pe 10 decembrie. Locuitorii orașului Kashira, aflat în regiunea Moscova, au povestit că au auzit explozii, dar și răspunsul apărării aeriene.

❕ Drones are attacking the Moscow region



Explosions are reported in Kashira near Moscow, and air defense systems are said to be active. pic.twitter.com/FdQivo4htJ — NEXTA (@nexta_tv) December 14, 2025

Jurnaliştii publicaţiei The Kyiv Independent au mai scris că unitățile ruse de apărare antiaeriană au doborât cel puțin 18 vehicule aeriene fără pilot (UAV) care se îndreptau spre Moscova, a declarat Serghei Sobianin. Echipele de intervenție de urgență curăță resturile de la locurile atacurilor.

"Serviciile de urgență lucrează la locul unde au căzut resturile (n.r.: dronelor)", a scris primarul capitalei statului agresor pe rețeaua Telegram, a informat publicaţia Ukrainska Pravda.

Până în prezent, nu au fost raportate victime sau pagube. Însă, în urma bombardamentelor au fost impuse restricţii temporare pe aeroporturile Zhukovsky și Domodedovo din Moscova. Numeroase aeronave au rămas la sol şi au avut întârzieri mari, în timp ce altele nu au putut ateriza.

Un total de 130 de drone au fost interceptate în Rusia în timpul nopții, a declarat ministerul rus al Apărării, au mai transmis jurnaliştii de la The Kyiv Independent.