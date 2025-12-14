Întâlnirea Witkoff-Zelenski în imagini. Cei doi s-au îmbrățișat la negocierile de pace de la Berlin

Foto: Telegram/Zelenskiy Official

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu Steve Witkoff și cu ceilalți membri ai delegației americane pentru a începe noi negocieri pe planul de pace propus de ucraineni. Întâlnirea dintre cele două echipe a început cu strângeri de mână și îmbrățișări călduroase, sub privirea zâmbitoare a cancelarului Friedrich Merz.

Cu puțin timp înainte de întâlnire, Volodimir Zelenski scria pe Telegram că Ucraina „face un compromis major” prin renunțarea la NATO și că rușii ar trebui să facă și ei compromisuri pentru că „planul nu poate să fie pe placul tuturor”.

„Nu avem un dialog direct cu partea rusă. Iar în dialogul cu partea americană, ei, dacă se poate spune așa, reprezintă partea rusă, pentru că vorbesc despre semnalele, declarațiile, pașii, disponibilitatea sau indisponibilitatea acesteia. Pe de o parte, discutăm cu America nu doar relațiile noastre bilaterale, Ucraina–SUA, ca garanție de securitate, ci și reacția noastră la semnalele Rusiei. Iar în ceea ce privește compromisurile din partea rusă, în orice caz, dacă America face presiuni, dacă partenerii fac presiuni și dacă America dorește să pună capăt acestui război, așa cum demonstrează astăzi la nivel înalt, cred că rușii ar trebui să accepte compromisuri”, a declarat Volodimir Zelenski, duminică.

„Planul nu va fi pe placul tuturor. Desigur, există multe compromisuri într-un format sau altul al planului. Am transmis Statelor Unite ale Americii ultimele comentarii și modificări privind planul. Condiția Ucrainei de la început — sau poate nu o condiție, ci mai corect spus o dorință — a fost aderarea la NATO. Acestea ar fi fost garanții reale de securitate. La fel ca pentru colegii noștri europeni, dar și pentru alte țări, precum Canada, Japonia etc. Aceste garanții de securitate pentru noi reprezintă posibilitatea ca o nouă agresiune rusă să nu mai înceapă. Iar acest lucru este deja un compromis din partea noastră”, a concluzionat președintele Ucrainei.

Posibil plan de pace-cadru în 20 de puncte

Ucraina și SUA iau în calcul elaborarea unui plan de pace-cadru în 20 de puncte, care să prevadă încheierea unui armistițiu între Rusia și Ucraina, informează RBC Ucraina.

Liderul de la Kiev a fost întrebat dacă Ucraina ia în calcul posibilitatea de a ajunge la o soluție intermediară, dar practic eficientă, care ar putea schimba imediat situația de securitate de la fața locului.

„Absolut, pentru că avem în vedere un plan-cadru în 20 de puncte, la sfârșitul căruia există un armistițiu. Un armistițiu va schimba cu siguranță situația de securitate de pe teren”, a răspuns președintele Zelenski, care a dat ca exemplu anexarea ilegală a peninsulei Crimeea din 2014 și declanșarea războiului din Donbas în 2015.

„De aceea, astăzi nu vrem o repetare a războiului după încetarea focului. Și de aceea, vrem garanții obligatorii din punct de vedere juridic. Nu Memorandumul de la Budapesta, ci garanții obligatorii din punct de vedere juridic", a precizat Zelenski.