Ucraina a ucis, într-un atac cu drone, un lider rus din regiunea ocupată Herson. Kievul îl condamnase la 15 ani de închisoare. Sursă: Getty Images

O dronă ucraineană l-a ucis, miercuri, pe Volodimir Leontiev, un oficial instalat de Rusia în orașul ocupat Nova Kakhovka din regiunea Herson, potrivit lui Volodimir Saldo, șeful numit de Moscova al regiunii parțial ocupate, potrivit Kyivindependent.com. El fost condamnat în lipsă de instanța ucraineană la 15 ani de închisoare pentru răpirea și torturarea primarului ucrainean al orașului Berislav, regiunea Herson, Alexander Shapovalov.

The Russian-appointed former head of the Nova Kakhovka administration, Vladimir Leontiev, Kherson region, was killed in a drone attack.



Leontiev was a war criminal. He was sentenced by the Ukrainian court in absentia to 15 years in prison on charges for kidnapping and torturing… pic.twitter.com/P3oqwFJKto — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) October 1, 2025

Leontiev a fost rănit în atacul cu o dronă Baba Yaga și a murit la spital mai târziu în aceeași zi, potrivit lui Saldo. Leontiev, în vârstă de 61 de ani, a ocupat anterior funcția de șef al administrației instalate de Rusia în orașul Nova Kakhovka, preluând această funcție în aprilie 2022 - la scurt timp după ce forțele rusești au preluat controlul asupra zonei. Apoi, a deținut o funcție de conducere în consiliul local instalat de Moscova.

Leontiev a fost implicat în multiple crime legate de război de la începutul invaziei la scară largă. În aprilie 2022, Leontiev a fost acuzat oficial de colaborare. Mai târziu în acea vară, a fost acuzat de implicare în răpirea jurnalistului local Oleh Baturin.