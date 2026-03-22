Ucraina compensează sumele pe care şoferii le plătesc la pompă, după scumpirea carburanţilor. Câţi bani primesc oamenii înapoi

Premierul Ucrainei, Iulia Svîrîdenko, a anunţat că ucrainenii primesc compensații parțiale pentru combustibilul achiziționat de la staţiile participante la program, după scumpiri ale benzinei şi motorinei, în contextul războiului din Iran, notează Kiev Post. Sprijinul funcţionează din 20 martie printr-un sistem de cashback, permițând compensarea unei părți din costurile combustibilului. Cashback-ul se oferă astfel: 15% – pentru motorină, 10% – pentru benzină, 5% - pentru GPL. Suma maximă de cashback pentru combustibil este de până la 1.000 de grivne de persoană pe lună, adică puţin peste 100 lei.

Benzinăriile premium au înregistrat scumpiri de până la 0,25 de dolari pe litru. Prețurile motorinei din Ucraina au crescut și mai mult. Sezonul agricol de primăvară duce de obicei la creșterea cererii de motorină – iar anul acesta, războiul din Orientul Mijlociu a amplificat această presiune.

Pentru ucraineni, aceste prețuri reprezintă o povară serioasă. Cu spațiul aerian închis, grevele rusești care perturbă liniile ferate și întreruperile de curent care opresc periodic transportul electric urban, mașina a devenit principalul mijloc de transport atât pentru persoane, cât și pentru mărfuri.

În timpul penelor de curent, vehiculele servesc și ca puncte de încălzire, stații de încărcare și surse de alimentare pentru electrocasnice mici.

Cashback doar până pe 1 mai

Programul va funcționa până pe 1 mai, ca parte a „Cashback-ului Național”. Guvernul ucrainean transmite că, pentru a te înscrie în program, trebuie să deschizi un card la o bancă parteneră și să-l selectezi pentru decontare și plăți în Action.

"Fondurile acumulate pot fi cheltuite pentru plata utilităților, medicamentelor, produselor fabricate în Ucraina, cărților, serviciilor poștale sau pentru sprijinirea apărătorilor noștri”, a spus premierul Iulia Svîrîdenko.

"Acesta este un instrument suplimentar de sprijin ca răspuns la creșterea prețurilor la combustibili, care ne permite să ajutăm rapid oamenii printr-un mecanism deja funcțional", a mai afirmat ea.