Ucraina, reacţie furioasă după ce ONU a schimbat harta lumii și culoarea Crimeei. Moldova s-a abținut la vot

Ucraina, reacţie furioasă după ce ONU a schimbat harta lumii și culoarea Crimeei. Sursa foto: Equal Earth Map

Ucraina nu a putut susține rezoluția ONU privind noua hartă a lumii, deoarece aceasta reprezintă peninsula Crimeea, aflată sub ocupație rusă, ca fiind separată de Ucraina, a declarat deputata Kira Rudik pe 5 septembrie. "În 2026, ONU nu ar trebui să aibă nevoie de o reamintire: Crimeea este Ucraina. Rușine”, a scris aceasta pe X, notează Kiev Independent. De asemenea Republica Moldova s-a abținut de la votul Adunării Generale a ONU privind adoptarea unei noi hărți a lumii, din solidaritate cu Ucraina.

Ucraina a fost una dintre cele doar șapte țări care nu au votat în favoarea noii hărți a lumii a ONU, concepută pentru a reflecta mai fidel dimensiunea Africii în raport cu Europa și America de Nord, în cadrul votului din 4 septembrie, din cauza modului în care noua hartă reprezintă Crimeea.

Rezoluția „Corectați Harta” a fost propusă de Togo, susținută de Uniunea Africană și adoptată de 164 de țări.

Odată cu adoptarea rezoluției, ONU va înceta să utilizeze harta lumii bazată pe proiecția tradițională Mercator, care face ca țările situate mai la nord să pară mai mari decât sunt în realitate, și va începe să folosească o proiecție care păstrează dimensiunile reale ale țărilor.

Ucraina s-a abținut de la vot, alături de alte cinci țări. SUA au fost singura țară care a votat împotriva rezoluției.

Şi Moldova s-a abţinut la votul ONU

Republica Moldova s-a abținut de la votul Adunării Generale a ONU privind adoptarea unei noi hărți a lumii, din solidaritate cu Ucraina. În noua reprezentare cartografică, Crimeea apare într-o culoare diferită atât faţă de Ucraina, cât şi de Rusia. MAE de la Chilinău a explicat că decizia de a se abţine de la vot are legătură cu îngrijorările Ucrainei privind posibila instrumentalizare politică a hărţilor, notează Moldova 1.

Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei a transmis că poziția Republicii Moldova nu trebuie considerată o respingere a obiectivelor rezoluției.

"Cu referire la votul exprimat la 4 septembrie, în cadrul Adunării Generale a ONU, asupra rezoluției „Correct the map”, prezentată de Togo în numele Grupului African, precizăm că abținerea Republicii Moldova nu a vizat obiectivele de fond ale rezoluției, pe care le considerăm legitime.

Poziția noastră a ținut cont de preocupările exprimate de Ucraina privind posibila instrumentalizare politică a unor reprezentări cartografice, inclusiv în raport cu teritoriile ucrainene temporar ocupate”, a comunicat Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău.

Harta prezintă Crimeea (parte a Ucrainei) în gri, o nuanță distinctă de cea verde folosită pentru restul țării. Rusia a ocupat și anexat ilegal Crimeea în 2014, însă aceasta rămâne teritoriu ucrainean conform dreptului internațional.

Deși harta nu colorează Crimeea în aceeași nuanță cu Rusia, ea sugerează, prin modul de colorare, că teritoriul este, într-un fel, separat de Ucraina.

Obiecția oficială a Ucrainei, înregistrată la ONU, a calificat drept „complet inacceptabilă” modul în care țara a fost reprezentată în proiecția Equal Earth.

Celelalte cinci țări care s-au abținut de la vot au fost Estonia, Georgia, Lituania, Republica Moldova și Serbia.

Delegația UE la ONU a susținut rezoluția, însă, în declarația sa explicativă, a precizat: „Subliniem că rezoluția nu abordează și nici nu afectează chestiuni legate de suveranitate, statut teritorial, delimitare sau frontierele statelor recunoscute la nivel internațional”.

„Rezoluția nu implică recunoașterea, sprijinirea sau acceptarea vreunei revendicări privind teritorii disputate, modificări ale frontierelor existente sau schimbări ale statutului juridic al vreunui teritoriu”, se arată în declarație.

SUA au fost singura țară care a votat împotrivă, însă nu din cauza unor îngrijorări legate de frontiere. Reprezentantul SUA a susținut că harta face parte dintr-un „proiect ideologic radical” care urmărește promovarea unor măsuri de reparații.

Adunarea Generală a ONU a votat să modifice harta lumii

Adunarea Generală a ONU a votat o rezoluție prin care statele și instituțiile sunt încurajate să renunțe treptat la celebra hartă Mercator și să folosească o reprezentare care redă mai corect dimensiunea Africii și a celorlalte continente. La reuniunea de la sediul ONU din New York, 164 de țări au votat în favoarea rezoluției. Statele Unite au fost singura țară care s-a opus, reprezentantul american spunând că inițiativa este „inutilă”. Alte șase state s-au abținut.

Rezoluția nu este obligatorie. Asta înseamnă că țările nu vor fi forțate să renunțe la harta Mercator și nici nu li se va interzice să o mai folosească. Votul ar putea însă duce, în timp, la schimbări în manualele școlare, în materialele oficiale și chiar în unele tehnologii și platforme digitale, unde Mercator este încă foarte răspândită.

Franța a schimbat oficial harta lumii

Pentru că Pământul este sferic, iar hărțile sunt plate, orice reprezentare a lumii presupune inevitabil compromisuri. Franța a anunțat vineri că renunță oficial la proiecția Mercator, una dintre cele mai folosite hărți ale lumii, și trece la o variantă care păstrează mai bine proporțiile reale ale continentelor.

Schimbarea nu este doar una de imagine. Pe noile hărți, Franța, Statele Unite și Rusia vor apărea vizibil mai mici decât pe hărțile clasice, în timp ce Africa, America Latină și Asia de Sud vor fi reprezentate mai aproape de dimensiunile lor reale.