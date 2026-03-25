Ucraina se pregătește pentru prelungirea războiului. Zelenski a cerut un plan în cazul în care vor mai fi "încă trei ani" de lupte. FOTO: Facebook Armata Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a însărcinat pe Andrii Motoviloveț, primul adjunct al șefului fracțiunii parlamentare "Slujitorul Poporului", să pregătească un plan privind modul în care ar trebui să funcționeze parlamentul în cazul în care Ucraina va trebui să lupte încă trei ani, scrie Ukrainska Pravda.

"Înțelegem că negocierile trilaterale vor fi, cel mai probabil, suspendate, deoarece niciuna dintre părți nu este pregătită să facă concesii. Prin urmare, trebuie să pregătim un plan pentru funcționarea actualului Parlament pentru încă unul, doi sau trei ani. Andrii Motoviloveț lucrează la acest plan. Nu este constrâns de un termen limită, dar îl elaborează în mod activ."

Potrivit unor surse din cadrul fracțiunii Servitorul Poporului, citate de Ukrainska Pravda, în prezent au loc discuții privind condițiile în care fracțiunea ar putea funcționa pe termen lung.

Autoritățile lucrează, de asemenea, la îmbunătățirea coordonării dintre diferitele centre de influență, guvernul și Biroul Președintelui.

Un reprezentant al echipei lui Zelenski a declarat că, după plecarea lui Andrii Iermak din Biroul Președintelui, în cooperarea dintre administrația prezidențială și Parlament au existat "mai puține intrigi și mai multă muncă".

Statele Unite, împreună cu Rusia, ar exercita presiuni asupra Ucrainei în privința retragerii trupelor ucrainene din regiunea Donețk. Potrivit surselor, dacă nu vor exista progrese, Washingtonul ar putea să se retragă din negocieri și să își mute atenția către operațiunile militare din Iran.

Forțele ruse au declanșat o ofensivă de primăvară în estul Ucrainei, folosind zeci de tancuri și vehicule blindate, potrivit armatei ucrainene și analiștilor. În acest timp, președintele Volodimir Zelenski spune că are "un sentiment foarte rău" în legătură cu consecințele conflictului din Orientul Mijlociu asupra țării sale, potrivit CNN.

"Putin va dori un război lung. Pentru Putin, un război lung în Iran este un avantaj", a spus Zelenski, în condițiile în care creșterea prețului petrolului și suspendarea unor sancțiuni americane asupra petrolului rusesc avantajează economia Rusiei.





