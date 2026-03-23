Rusia a declanșat ofensiva de primăvară în Ucraina. Se dau lupte dure în estul țării. Zelenski: „Am un sentiment foarte rău”

3 minute de citit Publicat la 12:32 23 Mar 2026 Modificat la 12:32 23 Mar 2026

Forțele ruse au declanșat o ofensivă de primăvară în estul Ucrainei, folosind zeci de tancuri și vehicule blindate, potrivit armatei ucrainene și analiștilor. În acest timp, președintele Volodimir Zelenski spune că are „un sentiment foarte rău” în legătură cu consecințele conflictului din Orientul Mijlociu asupra țării sale.

„Vedeți că întâlnirile noastre diplomatice, întâlnirile trilaterale, sunt amânate constant. Există un singur motiv: războiul din Iran”, a declarat el pentru BBC, într-un interviu acordat duminică, scrie CNN.

„Putin va dori un război lung. Pentru Putin, un război lung în Iran este un avantaj”, a spus Zelenski, în condițiile în care creșterea prețului petrolului și suspendarea unor sancțiuni americane asupra petrolului rusesc avantajează economia Rusiei.

Rusia își intensifică atacurile în estul Ucrainei

„Odată cu schimbarea condițiilor meteo, agresorul rus a crescut presiunea pe mai multe sectoare ale frontului”, a declarat vineri șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski. „De câteva zile, numărul confruntărilor de luptă depășește 200”, a adăugat el, susținând că rușii pierd peste 1.000 de soldați pe zi.

„Se observă mișcări active de trupe, întărirea artileriei, aviației tactice și utilizarea pe scară largă a dronelor în toate sectoarele, ceea ce indică faptul că armata rusă se pregătește pentru o nouă ofensivă”, a declarat sâmbătă Dmytro Zaporojets, din Corpul 11 ucrainean, pentru postul Suspilne.

Unul dintre punctele principale ale atacurilor ruse este orașul Lîman, din regiunea Donețk, aflat la marginea așa-numitului „centru de fortificații” al Ucrainei și un punct strategic pentru apărarea orașului Sloviansk.

Corpul 3 ucrainean a anunțat sâmbătă că rușii au folosit aproape 30 de vehicule blindate și peste 500 de infanteriști în zonă. Totuși, „atacurile ruse au fost respinse pe toate direcțiile”, a declarat comandantul unității, generalul de brigadă Andrii Bilețki.

Rușii schimbă tactica

Amploarea atacului arată o schimbare de tactică din partea Rusiei, după ce anul trecut a folosit în principal unități mici de infanterie pentru a infiltra pozițiile ucrainene.

„Acest atac, de dimensiunea unui batalion, este considerabil mai mare decât majoritatea atacurilor mecanizate ruse din ultimele luni”, a remarcat Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul la Washington.

Există semne că forțele ruse pregătesc operațiuni terestre intensificate și în alte zone ale liniei de apărare din sud, inclusiv în jurul orașelor Kramatorsk și Kostiantinivka, potrivit ISW.

Rușii au adus vehicule blindate și unități motorizate și și-au dublat utilizarea artileriei și a aviației tactice în direcția Kramatorsk, potrivit Corpului 11 ucrainean.

Forțele ucrainene sunt depășite numeric pe mare parte din front și depind în mare măsură de drone pentru a opri atacurile ruse. Totuși, ISW estimează că, deși Rusia ar putea obține unele câștiguri tactice în Donețk în acest an, este puțin probabil să cucerească întregul sistem defensiv ucrainean. Institutul descrie unitățile ruse din zonă ca fiind epuizate, slab instruite și suprasolicitate.

Potrivit lui Maksîm Bilousov, purtător de cuvânt al unei unități ucrainene din est, Rusia a redus perioada de pregătire de bază pentru soldații trimiși în atacuri terestre de la o lună la o săptămână, cel mai probabil din cauza pierderilor mari.

Forțele ucrainene controlează, de asemenea, terenuri înalte la est de Sloviansk. „Pentru inamic, oprirea este echivalentă cu moartea, pentru că îi vom distruge în zonele joase”, a spus Zaporojets.

După mai bine de patru ani de război, câmpul de luptă este dominat tot mai mult de drone de supraveghere și atac, ceea ce face aproape imposibilă aprovizionarea pozițiilor de pe linia frontului în unele zone.

„Sunt constant drone de recunoaștere (rusești) pe cer, care caută ținte, și drone de atac, precum ‘Molniya’ și ‘Lancet’”, a declarat Bilousov.

Un militar ucrainean care luptă în sud a spus că, din cauza activității intense a dronelor, zona gri - controlată de niciuna dintre părți - se extinde.

În ciuda unor avansuri limitate în ultimele luni, Kremlinul insistă că obiectivul rămâne cucerirea completă a celor patru regiuni din estul Ucrainei, în cadrul a ceea ce numește „operațiune militară specială”.

Forțele ucrainene controlează în continuare aproximativ 20% din regiunea Donețk și zone mai extinse din Herson și Zaporojie, iar luna trecută au reușit chiar să avanseze în sud.