Ucraina şi Bulgaria, un important producător de arme, au semnat un acord de apărare pe zece ani

Andrei Ghiurov, premierul interimar al Bulgariei, şi Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Sursa foto: captură video Facebook/Volodymyr Zelenskyy

Ucraina şi Bulgaria, un important producător de arme, au semnat luni un acord de apărare pe zece ani, a anunţat preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în timpul unei vizite la Kiev a premierului interimar bulgar, Andrei Ghiurov, relatează AFP, confomr Agerpres.

Într-o conferinţă de presă ulterioară întâlnirii, Zelenski s-a declarat "foarte bucuros" de acord, afirmând că acesta marchează "continuarea" sprijinului militar al Sofiei pentru Ucraina.

Acordul acoperă "producţia în comun, pe teritoriul ţărilor noastre, a diferite tipuri de arme, inclusiv drone", a adăugat el, precizând că Sofia a fost de acord să participe la un "program de coproducţie" în acest domeniu. Potrivit lui Volodimir Zelenski, durata acestei înâelegeri ar trebui să permită "sistematizarea" cooperării în domeniul securităţii, în special pentru a ţine pasul cu evoluţiile tehnologice rapide din sectorul dronelor.

Din epoca Războiului Rece, Bulgaria, acum membră a NATO şi a UE, a moştenit vaste complexuri militar-industriale care produc muniţii şi arme la standarde sovietice, utilizate şi de armata ucraineană.

Conform guvernului bulgar, aproape 4% din PIB-ul naţional provine din industria de apărare, care a înflorit după invadarea la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022. Sofia a trimis cantităţi semnificative de arme la Kiev.

Prim-ministrul bulgar interimar Andrei Ghiurov a vizitat Ucraina alături de alţi miniştri din guvernul său, între care cei ai Afacerilor Externe, Apărării şi Energiei.

El a salutat acordul de apărare ca fiind "rodul unei îndelungi pregătiri". "Nu este o simplă formalitate, ci un angajament comun faţă de securitatea noastră euroatlantică", a declarat el în limba engleză în timpul conferinţei de presă cu Zelenski.

Potrivit premierului interimar bulgar, acordul oferă ambelor ţări "oportunitatea de a-şi spori capacităţile de a aborda" noile ameninţări şi de a "acţiona rapid" pentru a se proteja şi "a asigura viabilitatea economică".

"Numeroase căi de cooperare ne sunt deschise în cercetare, inovare şi transfer de tehnologie", a continuat Andrei Ghiurov, menţionând posibilitatea unei producţii comune bazate pe "capacităţile şi experienţa dobândite de Ucraina în luptă".

Volodimir Zelenski şi Andrei Ghiurov au declarat, de asemenea, luni că Kievul şi Sofia lucrează împreună la crearea unui coridor de gaze, numit Vertical Gas Corridor, care este destinat să conecteze Grecia la mai multe ţări din sud-estul Europei.

"Acest coridor ar trebui să fie finalizat din punct de vedere tehnic până la sfârşitul anului. Datorită acestuia, Ucraina ar putea primi aproximativ zece miliarde de metri cubi de gaze pe an", a declarat Zelenski luni.