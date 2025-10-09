Ucraina susține că rachetele și dronele rusești, folosite într-un atac masiv, conțineau peste 100.000 de piese fabricate în străinătate FOTO: Hepta

Volodimir Zelenski a dezvăluit că un atac masiv rusesc asupra Ucrainei, cu sute de drone și zeci de rachete, a fost posibil datorită componentelor fabricate în afara Rusiei, inclusiv în state occidentale. Mai exact, peste 100.000 de piese fabricate în străinătate au fost găsite în dronele și rachetele utilizate în atacul rusesc din noaptea de duminică spre luni în Ucraina, potrivit lui Zelenski.

“Fiecare rachetă rusească și fiecare dronă de atac rusească conțin, de asemenea, piese care sunt încă furnizate Rusiei din țările occidentale și din diverse țări apropiate de Rusia”, a declarat Zelenski, potrivit Business Insider.

În noaptea de duminică spre luni, armata rusă a lansat nu mai puțin de 496 de drone de atac și 53 de rachete asupra Ucrainei, iar armamentul folosit ar fi avut 102.785 de componente străine, provenind de la companii din SUA, Marea Britanie, China, Taiwan, Germania, Elveția, Japonia, Coreea și Olanda, a precizat președintele ucrainean.

Volodimir Zelenski a spus că în drone se aflau aproximativ 100.688 de piese fabricate în occident, inclusiv aproximativ 250 de drone puternice de tip Shahed și aproximativ 1.500 de piese fabricate în străinătate în rachetele Iskander ale Rusiei, 192 în rachetele Kinzhal și 405 în rachetele Kalibr.

Cursa occidentului pentru blocarea mașinăriei de război a lui Putin

Acesta este cel mai recent raport despre piesele fabricate în străinătate, folosite în construcția de drone și de rachete balistice care lovesc ținte civile în Ucraina. Componentele occidentale apar în componența armamentului rusesc, în ciuda faptului că multe dintre țări impun sancțiuni dure Rusiei, precum blocarea accesului la tehnologii de vârf.

Zelenski și-a exprimat luni frustrarea față de faptul că Rusia a reușit încă să obțină unele componente străine. „Acum, în al patrulea an al războiului la scară largă, este pur și simplu ciudat să auzi pe cineva susținând că nu știe cum să oprească fluxul de componente critice.”

Președintele ucrainean nu a numit nicio companie specifică, dar a spus ce fel de componente a identificat Ucraina din fiecare țară.

El a spus că firmele americane fabrică mai multe produse utilizate în unele tipuri de armament rusesc, inclusiv convertoare utilizate în rachetele Kh-101 ale Rusiei și dronele sale de tip Shahed, senzori utilizați de aceste drone și rachete Kinzhal, convertoare analog-digitale utilizate în drone și rachete și microelectronică utilizată în rachete.

De asemenea, el a menționat microcomputerele fabricate în Marea Britanie utilizate pentru controlul zborului dronelor rusești, microcontrolerele pentru dronele rusești fabricate în Elveția și conectorii de comutare produși în Germania, printre alte exemple. El a spus că cel mai mare volum de microelectronică diversă provine din China și Taiwan.

El a spus că datele despre companii și componente sunt furnizate partenerilor Ucrainei.

De unde provin componentele găsite în armamentul rusesc

Unele dintre țările identificate, precum Marea Britanie și Olanda, se numără printre cei mai mari susținători ai Ucrainei, oferindu-i ajutor militar și antrenându-i pe soldații ucraineni să lupte împotriva Rusiei.

Companiile nu pot controla pe deplin unde ajung bunurile lor. Sancțiunile au limitat drastic accesul Rusiei la tehnologia occidentală avansată, dar există lacune în aplicarea legii. Articolele cu dublă utilizare și lanțurile de aprovizionare civile permit Moscovei să continue să se aprovizioneze cu electronice prin alte țări, iar aceste lacune sunt greu de eliminat.

Este o cursă continuă, iar companiile occidentale își înăspresc frecvent regulile pentru a încerca să împiedice Rusia să obțină componente pentru arme. Ucraina le-a mulțumit public partenerilor pentru sancțiunile lor, dar a propus și modalități prin care națiunile partenere pot restricționa și mai mult accesul Rusiei, cum ar fi restricțiile de transport maritim.

Ucraina a semnalat în repetate rânduri prezența unor piese fabricate în străinătate în armamentul rusesc, inclusiv în Geran-3, o nouă dronă de atac rusească cu reacție. Agenția de informații militare a Ucrainei a declarat luna trecută că are aproape 50 de componente străine în interior.

Ucraina a mai declarat la începutul acestui an că noua rachetă de croazieră rusească lansată de drone avea piese de la parteneri, inclusiv SUA, și că a descoperit că un producător rusesc de tancuri și vehicule blindate folosea 260 de unități de echipamente fabricate în străinătate.

Bombardamentele cu drone și rachete ale Rusiei reprezintă o problemă masivă pentru Ucraina. Acestea lovesc orașele, inclusiv pe cele departe de frontul de luptă. Atacurile neîncetate au ucis civili și au deteriorat sau distrus infrastructura.