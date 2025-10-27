Ucraineanul arestat în Italia şi suspectat că a detonat conductele Nord Stream va fi extrădat în Germania

Ucraineanul, în vârstă de 49 de ani, a fost arestat la sfârşitul lunii august în timp ce se afla în vacanţă în Italia. Foto: Profimedia Images

Un tribunal italian a aprobat extrădarea către Germania a unui ucrainean suspectat că a participat la sabotajul din 2022 asupra gazoductelor Nord Stream din Marea Baltică, conducte care leagă Rusia de Germania, a anunţat luni avocatul bărbatului, relatează dpa, potrivit Agerpes.



Ucraineanul, în vârstă de 49 de ani, a fost arestat la sfârşitul lunii august în timp ce se afla în vacanţă în Italia.



El este considerat unul dintre coordonatorii comandoului ucrainean care a participat la operaţiunea de plasare de explozivi pe conductele Nord Stream 1 şi Nord Stream 2, pentru a provoca explozia acestora şi Germania să nu mai poată importa gaze naturale din Rusia.



Procurorii germani îl acuză pe cetăţeanul ucrainean de provocarea unei explozii şi de sabotaj anticonstituţional.



Un tribunal din Bologna aprobase deja în septembrie extrădarea sa către Germania, însă avocatul suspectului a adus cazul în faţa Curţii Supreme a Italiei, care a oprit extrădarea din cauza unor erori procedurale.



Curtea Supremă a trimis apoi cazul înapoi la Bologna, unde o instanţă nou formată a fost însărcinată cu reexaminarea cazului.



Pe 26 septembrie 2022, o explozie subacvatică a avariat în apropierea insulei daneze Bornholm una din cele două conducte ale gazoductului Nord Stream 2, cel mai recent construit şi care până atunci nu fusese folosit deloc. Alte explozii provocate în acelaşi timp şi în aceeaşi zonă au avariat ambele conducte ale gazoductului Nord Stream 1, prin care Germania importa gaz rusesc din anul 2011.



După sabotaj, anchete judiciare au fost deschise de Germania, Suedia şi Danemarca. Anchetele au fost închise în cele două ţări scandinave în 2024, dar ancheta germană a identificat o celulă ucraineană alcătuită din cinci bărbaţi şi o femeie ca participanţi la sabotaj.