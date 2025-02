Ucrainenii au bombardat o rafinărie de petrol rusă. Rușii au atacat masiv Odesa și au lăsat orașul fără încălzire și energie electrică

Ucrainenii au atacat în timpul nopții o rafinărie de petrol din oraşul Sîzran din regiunea rusă Samara, a declarat miercuri guvernatorul regional. Pe de altă parte, rușii au lovit Odesa și au lăsat oraşul-port fără încălzire și energie electrică, scrie Kyiv Independent.

"În urma unui atac inamic, 14 şcoli, 13 grădiniţe de copii şi o zonă rezidenţială întinsă (peste 500 de locuinţe) sunt acum fără electricitate şi fără încălzire", a anunţat primarul oraşului Ghenadi Truhanov pe Telegram. El a precizat că un spital pentru copii şi o grădiniţă au fost "grav avariate" şi că "o persoană rănită" e la spital.

Horrific scenes from Odesa at this hour as Russians pour ballistic missiles onto the city, targeting a hospital and other civilian infrastructure.



Ukraine still lacks proper air defenses, despite three years of ongoing war. pic.twitter.com/OUIp1WxyaO