Ucrainenii au bombardat un depozit de petrol care alimenta armata rusă. Imagini cu exploziile puternice din Lugansk

Forţele ucrainene au lovit sâmbătă un depozit de petrol situat în regiunea Lugansk, ocupată de Rusia, a anunţat armata ucraineană.

''Acest obiectiv era folosit pentru a stoca petrol şi produse petroliere, care erau livrate, printre altele, pentru nevoile armatei ruse. Un incendiu a fost detectat pe suprafaţa obiectivului'', a anunţat Statul Major al armatei ucrainene, pe canalul Telegram.

??? BAVOVNA at the Russian oil depot in Rovenky, Luhansk region. pic.twitter.com/dyYmBfQ0Rb