UE anunţă instituirea de birouri regionale pentru fabricile de AI în statele membre şi în ţările partenere, inclusiv în Moldova

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene (în dreapta colajului). Sursa foto: Hepta

Comisia Europeană a anunţat, luni, lansarea de "Antene ale fabricilor de AI" în şapte state membre – Belgia, Cipru, Ungaria, Irlanda, Letonia, Malta şi Slovacia – şi în ţări partenere precum Islanda, Republica Moldova, Elveţia, Regatul Unit, Macedonia de Nord şi Serbia, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, potrivit Agerpres.

Luni, cu prilejul vizitei sale în Balcanii de Vest, preşedinta Ursula von der Leyen a anunţat noile situri din Serbia şi din Macedonia de Nord, ceea ce le oferă întreprinderilor din regiune acces la infrastructura de inteligenţă artificială a Europei.

"Aceste «antene» vor colabora îndeaproape cu fabricile de AI pentru a le oferi comunităţilor naţionale de AI acces securizat de la distanţă la resurse de supercalcul de talie mondială, optimizate pentru AI. Reţeaua, pe deplin integrată în ecosistemul EuroHPC, urmăreşte să extindă accesul la talentele, infrastructura şi inovarea în domeniul AI în întreaga Europă", se menţionează în comunicat.

Vineri, Comisia Europeană a anunţat, de asemenea, o extindere majoră a infrastructurii de AI a Europei, adăugând şase noi fabrici de AI la reţeaua existentă, ceea ce aduce totalul la 19 fabrici de AI în 16 state membre.

România se numără printre cele şase ţări europene selectate în cadrul ultimei runde de evaluare a programului EuroHPC – AI Factories, o iniţiativă europeană dedicată dezvoltării de centre de inteligenţă artificială şi supercomputing. Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti şi Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti vor construi prima infrastructură naţională de Inteligenţă Artificială.

Celelalte proiecte selectate în cadrul acestei etape finale provin din Cehia, Spania, Polonia, Lituania şi Ţările de Jos, state cu tradiţie în domeniul supercomputingului şi al tehnologiilor avansate.

Alături de RO AI Factory, aceste iniţiative vor forma o reţea europeană strategică de AI Factories, menită să stimuleze colaborarea între centrele de cercetare, universităţi şi industrie, consolidând poziţia Europei ca lider global în dezvoltarea şi utilizarea responsabilă a inteligenţei artificiale.