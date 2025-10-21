UE e aproape de un acord final pentru folosirea activelor rusești înghețate pentru Ucraina. Belgia dă semnale că nu se va opune

Steagurile UE la sediul Comisiei Europene. Sursa foto: Getty Images

Liderii Uniunii Europene urmează să mandateze Comisia Europeană să elaboreze o propunere legislativă care să permită folosirea a zeci de miliarde de euro din activele de stat rusești înghețate pentru finanțarea unui împrumut masiv acordat Ucrainei, după ce Belgia a semnalat că nu se va opune, relatează Politico.

Propunerea – una dintre cele mai controversate din ultimii ani – ar putea elibera până la 140 de miliarde de euro pentru a susține efortul de război al Ucrainei încă doi-trei ani.

Comisia Europeană, care deține puterea executivă în cadrul UE, a lansat ideea încă din septembrie, dar a așteptat sprijinul explicit al șefilor de stat și de guvern înainte de a formula o propunere concretă. Decizia urmează să fie confirmată joi, la reuniunea trimestrială a Consiliului European de la Bruxelles.

În pregătirea summitului, ambasadorii statelor UE au convenit informal asupra unui proiect de concluzii care cere Comisiei să înainteze o propunere „bazată pe solidaritate europeană și împărțirea riscurilor”.

Acest text reprezintă „semnalul politic de pornire” pentru ca executivul european să acționeze după reuniunea de joi, a explicat un diplomat belgian.

„Nu sunt prea îngrijorat că Belgia va crea probleme în Consiliul European”, a declarat, la rândul său, un alt diplomat al UE.

Belgia a adoptat până acum o poziție precaută, deoarece găzduiește organizația financiară Euroclear, cea care administrează activele înghețate, și se teme că o instanță ar putea obliga statul belgian să ramburseze banii. Totuși, diplomatului belgian a precizat că țara sa nu se va opune cererii ca, joi, Comisia să fie împuternicită să formuleze propunerea.

Chiar și în acest caz, proiectul Comisiei va trebui să treacă prin săptămâni de negocieri dificile cu capitalele europene.

Pentru Ucraina, rezultatul ar putea fi de natură existențială. Fără împrumutul european, Ucraina s-ar confrunta cu un deficit bugetar de aproximativ 60 de miliarde de dolari în următorii doi ani.

În contextul în care Statele Unite și-au redus sprijinul constant pentru țara aflată în război, oficialii europeni descriu inițiativa drept „ultimul glonț” menit să întărească poziția Ucrainei în eventuale negocieri de pace cu Rusia.

Aceasta vine pe fondul schimbărilor de ton de la Washington, percepute ca favorabile Rusiei, în weekend-ul trecut.

Obținerea acestui „împrumut de reparații” înainte ca președintele american, Donald Trump, și Vladimir Putin să se întâlnească la Budapesta, în următoarele săptămâni, ar fi un avantaj major pentru Ucraina, subminând încercările de a-l forța să facă concesii teritoriale dureroase.

„Rușii pariază pe oboseala noastră de război, dar acest împrumut de reparații poate demonstra că Ucraina va rămâne viabilă financiar în următorii doi-trei ani”, a declarat un diplomat european sub protecția anonimatului.

Liniile roșii ale Belgiei

Comisia este convinsă că poate concepe un plan solid din punct de vedere juridic, care să evite acuzațiile de expropriere a activelor rusești, potrivit oficialilor informați asupra discuțiilor.

Activele administrate de Euroclear sunt investite în obligațiuni guvernamentale occidentale care au ajuns la maturitate și s-au transformat în lichidități. Acești bani se află acum într-un cont la Banca Centrală Europeană, iar Comisia vrea ca fondurile să fie transferate către Ucraina.

UE susține că aceasta nu ar fi o confiscare, pentru că Rusia ar putea, teoretic, să-și recupereze activele înghețate dacă va plăti despăgubiri de război Ucrainei — un scenariu considerat, însă, extrem de improbabil.

Pentru ca planul să devină realitate, Comisia trebuie să obțină sprijinul premierului belgian, Bart De Wever, cunoscut pentru comentariile sale directe. Belgia se teme că ar putea fi obligată să restituie împrumutul dacă o instanță ar dispune returnarea fondurilor către Rusia, însă Comisia consideră că o asemenea hotărâre nu ar fi executorie în Europa.

Joi, Comisia a propus mai multe concesii pentru a liniști temerile Belgiei, dar acestea „sunt prea generale și nu răspund tuturor întrebărilor ridicate”, anterior, de De Wever, a adăugat diplomatul belgian.

Pentru a nu izola Euroclear, executivul european a anunțat că va analiza posibilitatea de a utiliza și alte 25 de miliarde de euro din activele rusești deținute în alte bănci și depozitare din blocul european— însă a recunoscut că această operațiune este dificilă din punct de vedere juridic.

Belgia se teme, de asemenea, că investitori din țări precum China și-ar putea retrage capitalurile din Euroclear, de teama ca fondurile lor să nu fie folosite în scopuri politice.

Ca o nouă concesie, Comisia a sugerat crearea unei plase de siguranță, care i-ar permite să împrumute imediat bani statelor care, în eventualitatea unei decizii judiciare, ar trebui să restituie împrumutul.

Aceasta ar trebui să-i ofere Belgiei garanția că nu va fi lăsată singură, iar alte state membre vor contribui în cel mai nefavorabil scenariu.

Chiar și fără acordul final al Belgiei, Comisia poate înainta propunerea legislativă după reuniunea liderilor.

„Belgia a adoptat o poziție maximalistă pentru a putea negocia un compromis odată ce propunerea va fi pusă pe masă”, a declarat un diplomat european.