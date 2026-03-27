UE vrea să aplice un acord similar celui privind cerealele din Marea Neagră pentru a debloca strâmtoarea Ormuz

2 minute de citit Publicat la 19:41 27 Mar 2026 Modificat la 19:41 27 Mar 2026

Di Maio a declarat că blocada strâmtorii Ormuz „devine o criză umanitară". FOTO: Getty Images

Bruxelles-ul solicită implementarea unui mecanism similar celui utilizat în 2022 pentru transportul cerealelor pe Marea Neagră, în vederea deblocării Strâmtorii Ormuz, în contextul conflictului din Iran. Acordul convenit între Rusia și Ucraina ar putea fi folosit ca metodă diplomatică pentru deblocarea strâmtorii Ormuz, a declarat vineri, la Doha, trimisul special al UE pentru regiunea Golfului, Luigi Di Maio, pentru Euronews.

„După începerea războiului din Ucraina, am reușit, ca și comunitate internațională, să încheiem un acord între Rusia și Ucraina pentru asigurarea coridoarelor umanitare în Marea Neagră”, a spus Di Maio în interviul acordat Euronews.

„Trebuie să facem același lucru și cu strâmtoarea Ormuz, trebuie să garantăm libertatea de navigație în apele internaționale”, a declarat el, adăugând că Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, l-a contactat pe Secretarul General al ONU, Antonio Gutteres, pentru a lansa această inițiativă diplomatică.

Di Maio a declarat că blocada strâmtorii Ormuz „devine o criză umanitară, deoarece nu este vorba doar despre gaze și petrol, ci și despre îngrășăminte, despre heliu, multe componente și bunuri sunt esențiale chiar și pentru agricultură și acolo unde țările din Golf se promovează ca sectoare de export.”

„Pentru Europa, chiar și datorită investițiilor în reziliență după agresiunea rusă împotriva Ucrainei, nu există o problemă a cantităților legate de combustibilii fosili”, a spus Di Maio.

„Evident, suntem afectați de dinamica globală a prețurilor, dar vedem că unele zone ale lumii care sunt mai afectate suferă mai mult de această criză.”

„De aceea suntem îngrijorați și dorim să colaborăm cu prietenii noștri din regiune, dar chiar și cu Națiunile Unite pentru o soluție diplomatică”, a adăugat trimisul UE.

Semnată inițial în vara anului 2022, Inițiativa privind cerealele din Marea Neagră este un acord între Rusia, Ucraina, Turcia și ONU care a permis exportul de cereale în siguranță din porturile ucrainene către piețele mondiale, reducând prețurile globale la alimente.

Acordul din 2022 a creat un coridor umanitar

Acordul a creat un coridor umanitar maritim, dar inițiativa a fost încheiată un an mai târziu, după ce Rusia și-a retras participarea și a declarat că va considera orice navă care se îndreaptă spre Ucraina ca o potențială țintă militară. Cu toate acestea, Ucraina a stabilit de atunci noi rute de export.

Di Maio a purtat discuții cu oficiali din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Oman și Qatar, urmați de Kuweit și Bahrain în zilele următoare.

„Mesajul este, în primul rând, solidaritate față de atacurile iraniene nejustificate împotriva țărilor CCG; în al doilea rând, statele noastre membre sprijină țările CCG, pe cele care solicită sprijin, în special echipamente pentru autoapărare.”

„Și în al treilea rând, haideți să lucrăm împreună pentru diplomație și pentru securitatea oamenilor din Golf și din întreaga regiune”, a declarat Di Maio pentru Euronews, când a fost întrebat despre mesajul UE către Golf.

Di Maio a declarat că UE sprijină, de asemenea, cooperarea în apărare a Ucrainei cu țările din Golf în oprirea atacurilor cu drone iraniene.

Întrebat despre rapoartele discuțiilor de pace Iran-SUA, Di Maio a declarat că UE susține „așa-numita inițiativă Islamabad” și că UE dorește ceea ce el a numit „o soluție structurată la acest conflict”.



Obiectivul UE este, de asemenea, o soluție stabilă pentru viitor. „Acest lucru este foarte important deoarece, în ziua de după acest război, trebuie să lucrăm pentru o arhitectură solidă de securitate a Orientului Mijlociu.

Pentru că securitatea Golfului, securitatea Orientului Mijlociu în sens larg este securitatea noastră. Așadar, fiecare soluție structurată va avea sprijinul Uniunii Europene”, a declarat trimisul UE.