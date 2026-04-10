Ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică din Ungaria. Barabas: Sunt şanse mari să piardă Orban, diferenţa este de 13 procente

Cel mai nou sondaj privind alegerile legislative din Ungaria arară că premierul maghiar, Viktor Orban, ar putea pierde puterea după 16 ani. Formațiunea de centru-dreapta Tisza, condusă de Péter Magyar, are 52%, iar Fidesz, al prim-ministrului Viktor Orban, cu 13 procente mai puţin. "Este o diferenţă foarte mare cu două zile înaintea alegerilor", a declarat jurnalistul Balazs Barabas vineri, la Antena 3 CNN, precizând că sunt şanse mari ca Orban să piardă alegerile de duminică.

Pe de altă parte, există acuzaţii de dezinformare şi spionaj rusesc înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, programate peste două zile. Uniunea Europeană a fost somată de mai mulţi eurodeputaţi să ia "măsuri concrete" în fața unor amenințări severe la adresa integrității scrutinului. Pe de altă parte, Kremlinul vorbeşte despre o lovitură de stat în Ungaria. Propaganda de la Moscova susţine o teorie a conspiraţiei, potrivit căreia Ucraina, sprijinită de UE, ar fi implicată în încercări de răsturnare a guvernului de la Budapesta.

Întrebat ce şanse sunt ca Victor Orban să piardă puterea, Balazs Barabas a răspus astfel: "Sunt şanse destul de bune, dacă luăm în considerare sondajele – ultimul a apărut chiar astăzi şi conform datelor privind alegătorii cu intenţii sigure şi cu preferinţe de partid clare, diferenţa este de 13 procente. Deci, Tisza, condus de Péter Magyar, are 52% în acest sondaj al Institutului Publicus. Iar Orban, respectiv Fidesz, – 39%. Deci, 52 la 39 este o diferenţă foarte mare cu două zile înaintea alegerilor".

Ulterior, acesta a făcut următoarele precizări: "Practic, nu mai poate fi recuperată, dar dacă ne uităm la sondajul privind numărul total al populaţiei, aici, într-adevăr, conduce în continuare – deci, 38 pentru Tisza, 29 pentru Fidesz, dar sunt 25% persoane indecise, care s-au declarat indecise sau fără preferinţe de partid. Dar, bineînţeles, aceşti 25% pot întoarce rezultatul votului, dar este foarte, foarte puţin probabil, pentru că şi-n anii trecuţi, cam acesta era procentul incidecişilor: undeva între 20 - 25%, iar rezultatele au fost destul de clare".

La întrebarea "Ce măsuri au luat autorităţile pentru a dejuca posibile planuri ale Moscovei?", a declarat: "Aceste acuzaţii sunt făcute practic de opoziţie: deci, de partidul Tisza şi de micile partide de opoziţie, care, probabil, că nu vor ajunge în Parlament. Pragul intrării în Parlament este de 5% şi doar unul dintre partidele de opoziţie are şanse să treacă de aceste cinci procente. Dar aceste acuzaţii, încă o dată, sunt făcute de partidele de opoziţie, partidul de guvernământ, cei din partidul aflat la putere, , în frunte cu Viktor Orban, nu au făcut deloc declaraţii. Ei spun că nu sunt deloc încercări din partea Rusiei sau, cel puţin, nu comentează acest lucru. "

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a avut parte de un nou moment jenant la unul dintre mitingurile electorale ale partidului său. Oameniii din public au început să huiduie atunci când Orban a urcat pe scenă şi au strigat "Ruşilor, plecaţi acasă!" Premierul maghiar a fost luat prin surprindere de moment şi a avut câteva secunde de confuzie, înainte de a-şi începe discursul.

Alegerile parlamentare de duminică din Ungaria ar putea pune capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán și ar putea rescrie echilibrul politic din Europa Centrală. Sondajele arată că partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, ar putea obține între 138 și 142 de mandate din totalul de 199, peste pragul de 133 de locuri necesar pentru modificarea Constituției.