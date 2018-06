Ultimul video publicat de Anthony Bourdain, cu doar câteva zile înainte să se sinucidă

Imagini publicate pe Twitter îl arată pe Anthony Bourdain râzând și petrecând alături de colegi, cu doar o săptămână înainte de sinucidere.

Bourdain și-a pus capăt zilelor, în camera sa de hotel, în Franța. Potrivit CNN, cauza decesului este sinucidere prin spânzurare.

Trupul lui a fost găsit într-o cameră de hotel din Strasbourg, un oraş din Franţa, unde celebrul chef american se afla pentru a pregăti următorul episod din emisiunea pe care o prezenta pe CNN, a precizat postul TV.

Television production is a tough business. Prior preparation prevents piss poor performance . On location with director @AsiaArgento and DP @dukefeng52 Chris Doyle in Hong Kong TONIGHT @PartsUnknownCNN pic.twitter.com/0od1mtOmsv