Un american a ajuns să stea, la 75 de ani, într-un apartament cu două camere din New York, după ani de zile în centre pentru „homeless”

Complexul Greenpoint Landing din Brooklyn. Sursa foto: NYC Department of Housing Preservation & Development

Povestea emoţionantă a unei familii din New York, care a trecut de la adăposturi precare la un apartament cu două camere. „A trebuit să mă ciupesc ca să cred că e real”, a declarat Robert Pamphille într-un interviu oferit pentru CNBC. În vârstă de 75 de ani, bărbatul şi ceilalţi membri ai familiei sale au trăit ani de zile în centre pentru persoane fără locuință.

"A trebuit să îndur tot felul de lucruri neplăcute", a mărturisit Robert Pamphille

Situația familiei lui Robert Pamphille a fost cu atât mai dificilă cu cât soția lui este imobilizată într-un scaun cu rotile, iar fiul lor se confruntă cu probleme de sănătate mintală.

În 2000, postul lui Robert Pamphille – manager în departamentul de scrisori de credit la J.P. Morgan Chase – a fost mutat în Florida, ceea ce l-a forțat să accepte un pachet de concediere și să se retragă, neoficial, din activitate. Deși, la început era încântat de ideea de a avea timp liber, el a realizat rapid că pensionarea nu va fi așa cum și-a imaginat.

"După aceea, pur și simplu n-am mai avut serviciu. Ținând cont de vârsta mea, eram descurajat, pentru că nu reușeam să mă întorc la ceea ce făceam înainte. Nu făceam nimic și nu mai intra niciun ban", a povestit americanul pentru CNBC Make It.

În 2017, după mai bine de un deceniu de munci ocazionale, Robert Pamphille a ajuns fără adăpost şi a fost să meargă la un centru pentru persoane fără locuință împreună cu soția sa și cu fiul lor, care avea atunci 25 de ani.

"Fiecare adăpost are propria lui experiență și, deși, a trebuit să îndur tot felul de lucruri neplăcute, per total, e mai bine, pentru că viața pe stradă, în mijlocul acelor realități, nu e o opțiune bună", a mai spus Robert Pamphille.

Ulterior, el a mai făcut următoarele precizări în cadrul interviului: "Când locuiești într-un adăpost, trăiești mereu cu teama de a nu greși ceva, dar în același timp trebuie să fii recunoscător că ai un pat pe care să dormi".

Reguli stricte în centrele pentru persoane fără locuință

A trăi în adăposturi a însemnat pentru Robert Pamphille și familia sa respectarea unor reguli stricte. De exemplu, locuitorilor din adăposturi nu li se permite să gătească în camerele lor și trebuie să respecte ora de stingere.

"În rest, viața era destul de aproape de normal — oricât de normal poate fi asta — dar trebuie să înveți să te faci fericit. Trebuie să-ți găsești ceva de făcut, să-ți ții mintea ocupată, și cam asta făceam", a mai povestit americanul.

Robert Pamphille și familia lui s-au mutat dintr-un adăpost în altul ani la rând, până când au ajuns într-un loc unde directorul centrului avea să le schimbe viața în bine.

Pe lângă programul de loterie locativă al orașului New York, care îi ajută pe locuitori să obțină locuințe accesibile – cum ar fi apartamentele cu chirie stabilizată –, Departamentul pentru Conservarea Locuințelor și Dezvoltare Urbană și Departamentul pentru Servicii destinate Persoanelor Fără Adăpost colaborează strâns pentru a-i ajuta pe cei din adăposturi să găsească o soluție permanentă și să fie repartizați în unități potrivite nevoilor lor.

Pentru Pamphille, soția și fiul său, era nevoie de cel puțin un apartament cu două dormitoare. Directorul adăpostului i-a pus în legătură cu Keith Martin, coordonator clinic la organizația Breaking Ground, iar familia a fost, în cele din urmă, repartizată într-un apartament în complexul Greenpoint Landing.

Clădirea se află pe malul apei, în cartierul Greenpoint din Brooklyn. De la garsoniere până la apartamente cu trei dormitoare, chiriile de pe piață variază între 3.557 și 11.178 de dolari. Clădirea oferă facilități precum o sală de sport complet echipată, un studio de yoga și spații de coworking.

Robert Pamphille, soţia şi fiul lor s-au mutat în apartament la finalul anului trecut

În august 2024, Robert Pamphille a semnat un contract de închiriere pe un an pentru un apartament cu două dormitoare și o baie, la o chirie de 2.711,24 de dolari, potrivit documentelor consultate de CNBC Make It.

"Eram foarte entuziasmat, pentru că după un timp te saturi... Viața într-un adăpost are două fețe: ești recunoscător că ai un pat, dar ceea ce trebuie să înduri nu e ușor. Trebuie să mergi mereu ca pe coji de ouă, dar am supraviețuit", a mai menţionat în timpul declaraţiilor.

Familia l-a întâlnit atunci pentru prima dată pe Keith Martin, omul căruia îi datorează faptul că au reușit să obțină o locuință permanentă.

"A fost imediat evident cât de specială este această familie. Ce m-a impresionat cel mai mult a fost cât de mulți ani au petrecut în sistemul de adăposturi, mutându-se dintr-un loc în altul.

Rar vezi o familie întreagă care reușește să rămână unită atâta timp. Felul în care au traversat această perioadă dificilă și totuși au rămas optimiști, pregătiți să-și înceapă viața în noua lor casă, e cu adevărat remarcabil", a spus Keith Martin pentru CNBC.

Robert Pamphille primește o subvenție prin programul City Fighting Homelessness and Eviction Prevention Supplement, care oferă ajutor pentru plata chiriei în New York, iar restul – aproximativ 30% din venitul total al familiei – este acoperit de ei.

Familia americanului s-a putut muta, în cele din urmă, în apartament în noiembrie 2024. Locuința a fost parțial mobilată de Breaking Ground cu elemente esențiale — paturi, noptiere, veioze, o masă de bucătărie și o canapea.

În prima noapte petrecută acolo, Pamphille recunoaște că s-a trezit confuz, crezând pentru o clipă că este încă în adăpost.

"A trebuit să mă ciupesc ca să mă conving: «Sunt aici, nu mai sunt în adăpost» . A fost un sentiment incredibil. Am simțit o bucurie profundă când am realizat că, în sfârșit, nu mai trebuie să mă întorc acolo", a mai povestit Robert Pamphille pentru CNBC Make It.