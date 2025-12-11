Un arheolog rus de la Muzeul Ermitaj a fost arestat în Polonia. Butiaghin e căutat în Ucraina după ce ar fi condus săpături ilegale

1 minut de citit Publicat la 14:57 11 Dec 2025 Modificat la 14:57 11 Dec 2025

Butiaghin este șeful Departamentului de Arheologie Clasică al Muzeului Ermitaj. Foto: Profimedia Images

Polonia a arestat, la solicitarea Ucrainei, un arheolog rus, angajat al Muzeului Ermitaj din Sankt Petersburg, relatează The Moscow Times. Alexander Butiaghin este căutat de Kiev din noiembrie anul acesta într-un dosar în care este acuzat că a condus săpături ilegale în Peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, și a distrus un sit de patrimoniu cultural provocând pagube de aproximativ 4 milioane de euro. Kremlinul a respins acuzațiile și a criticat dur acțiunea Varșoviei. De asemenea, Dmitri Peskov i-a îndemnat pe ruși să evite Polonia în călătoriile lor.

Arheologul rus a fost arestat preventiv pentru 40 de zile. Ucraina va solicita extrădarea sa în legătură cu distrugerea unui sit de patrimoniu cultural, orașul antic Mirmekion din Kerci.

Kievul îl caută pe savant din noiembrie anul acesta, unde acesta riscă până la zece ani de închisoare.

Reacția Moscovei

Butiaghin este șeful Departamentului de Arheologie Clasică al Muzeului Ermitaj. Potrivit postului de radio, arheologul se îndrepta spre o țară din Balcani la întoarcerea din Olanda, unde a susținut o serie de prelegeri. S-a oprit însă în Polonia, unde a fost reținut.

Kremlinul a denunțat reținerea lui Butiaghin drept o „încălcare arbitrară a legii”.

„Vom cere, desigur, pe canale diplomatice, dreptul de a proteja interesele cetățeanului nostru”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

Dmitri Peskov i-a îndemnat pe ruși să evite călătoriile în Polonia, „având în vedere ostilitatea nestăvilită care domnește” față de Rusia la Varșovia.

Diplomații Ambasadei Rusiei l-au vizitat deja pe Butiaghin, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe din Rusia, Maria Zaharova. Aceștia sunt „în contact cu avocatul lui, care contestă decizia instanței de a-l reține temporar”, a adăugat ea.

Zaharova a avertizat și că astfel de „acțiuni politizate nu vor rămâne fără consecințe” și și-a exprimat speranța că „Polonia înțelege absurditatea acuzațiilor împotriva unui respectat arheolog rus privind distrugerea patrimoniului cultural”.

Butiaghin conduce expediții arheologice care explorează așezarea antică Myrmekion din ceea ce astăzi este Kerci și Kalos Limen, un oraș grec antic din nord-vestul Crimeei.