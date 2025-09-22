Resortul de lux din Crimeea, unde Putin îşi petrece vacanţele, bombardat de armata Ucrainei: 3 morţi şi 16 răniţi

Staţiunea din Crimeea este asociată cu Serviciul Federal de Securitate, iar potrivit primelor informaţii mai mulţi oficiali importanţi ruşi erau acolo în timpul bombardamentului. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Un complex de lux din peninsula Crimeea anexată de Rusia şi vizitat frecvent de oameni importanţi de la Moscova, inclusiv de Vladimir Putin, a fost ţinta unui atac devastator al armatei ucrainene. Potrivit Antena 3 CNN, cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte au fost 16 grav rănite după ce dronele înarmate cu focoase explozive puternice au lovit zona. Oficialii din cadrul armatei Ucrainei susţin că au bombardat în weekend rafinării de petrol din regiunile ruse Saratov și Samara, a relatat The Kyiv Independent.

Resortul de lux din staţiunea aflată în Crimeea este asociată cu Serviciul Federal de Securitate şi, potrivit primelor informaţii, mai mulţi oficiali importanţi ruşi erau acolo în momentul atacului masiv cu drone. Potrivit administraţiei ruse, mai multe facilităţi de pe terenul sanatoriului din Foros au fost avariate în urma atacului cu drone.

Ulterior, a apărut un anunț conform căruia restaurantul Foros Hall va fi închis "pentru servicii speciale", au scris jurnaliştii de la Nexta TV. Președintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, ar fi petrecut de mai multe ori vacanțe la restortul de lux bombardat. Într-o postare pe X s-a menţionat că mai multe drone ucrainene au atacat și Slaviansk-on-Kuban, în regiunea Krasnodar din Rusia.

Rafinării de petrol din Rusia, atacate cu drone, au anunţat oficialii din cadrul armatei Ucrainei

Jurnaliştii de la The Kyiv Independent au scris că Statul Major General al Ucrainei a anunțat că a lovit două rafinării de petrol în noaptea de 20 septembrie, în regiunile ruse Saratov și Samara, confirmând astfel relatările anterioare apărute pe rețelele sociale din partea locuitorilor ruși.

Statul Major a mai precizat că a avariat principala infrastructură de transport din Samara. Au fost înregistrate explozii și incendii, iar rezultatele finale ale acestor lovituri sunt încă în curs de evaluare.

"Toate obiectivele afectate sunt implicate în aprovizionarea Forțelor Armate ale Federației Ruse. Forțele de Apărare ale Ucrainei implementează în mod sistematic măsuri menite să reducă potențialul militar-economic al statului agresor. În special, aceasta înseamnă subminarea capacităților logistice ale Federației Ruse în sectorul rafinării petrolului și perturbarea sistemelor de aprovizionare a forțelor armate ruse cu combustibil și lubrifianți", a transmis Statul Major General.

Anunţul vine în contextul în care Kievul continuă să își intensifice campania împotriva infrastructurii petroliere și de gaz a Rusiei, o sursă-cheie de venituri pentru Moscova care alimentează invazia pe scară largă a Ucrainei.

În orașul rus Saratov, dronele au lovit o rafinărie aflată la periferia orașului pe 20 septembrie 2025.

Videoclipurile postate pe rețelele sociale de locuitori par să arate cum o dronă lovește rafinăria, provocând o explozie puternică. Canalele rusești de pe Telegram au publicat imagini și filmări cu incendiul uriaș vizibil din oraș, au mai scris cei de la The Kyiv Independent.

Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, fără a menționa atacul raportat asupra rafinăriei, a susținut că o clădire rezidențială din Saratov a fost avariată în timpul unui atac cu dronă ucraineană, o persoană fiind rănită.

Atacurile raportate vin la doar câteva zile după ce forțele ucrainene au lovit rafinăria de petrol din Saratov în noaptea de 16 septembrie, provocând explozii și un incendiu la instalație.

Rafinăria din Saratov produce peste 20 de tipuri de produse petroliere, inclusiv benzină, motorină, păcură, bitum și altele. Instalația, al cărei volum de procesare a ajuns la 4,8 milioane de tone metrice în 2023, contribuie la aprovizionarea armatei ruse, potrivit Statului Major General al Ucrainei.