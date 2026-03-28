Antena 3 CNN Externe Un atentat cu o bombă artizanală, la filiala Bank of America din Paris, a fost dejucat

A.O.
<1 minut de citit Publicat la 16:25 28 Mar 2026 Modificat la 17:07 28 Mar 2026
Un atentat cu o bombă artizanală a fost dejucat, sâmbătă, la Paris. Poliția a intervenit chiar când un bărbat se pregătea să declanșeze dispozitivul, amplasat în fața unei filiale a Bank of America, relatează Agerpres. 

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 15:30 (14:30 GNT), pe Rue de la Boétie, în vestul părţii centrale a Parisului, transmite AFP.

Poliţiştii au reţinut un bărbat care depusese o încărcătură explozivă artizanală în faţa imobilului.

Încărcătura era formată dintr-un bidon de cinci litri plin cu lichid, probabil o hidrocarbură, şi un sistem de aprindere, conform unor surse apropiate acestui caz.

Ancheta a fost încredinţată secţiei antiteroriste a brigăzii pentru combaterea infracţiunilor a poliţiei judiciare din Paris. 

