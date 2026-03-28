Un atentat cu o bombă artizanală, la filiala Bank of America din Paris, a fost dejucat

Un atentat cu o bombă artizanală a fost dejucat, sâmbătă, la Paris. Poliția a intervenit chiar când un bărbat se pregătea să declanșeze dispozitivul, amplasat în fața unei filiale a Bank of America, relatează Agerpres.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 15:30 (14:30 GNT), pe Rue de la Boétie, în vestul părţii centrale a Parisului, transmite AFP.



Poliţiştii au reţinut un bărbat care depusese o încărcătură explozivă artizanală în faţa imobilului.



Încărcătura era formată dintr-un bidon de cinci litri plin cu lichid, probabil o hidrocarbură, şi un sistem de aprindere, conform unor surse apropiate acestui caz.

Ancheta a fost încredinţată secţiei antiteroriste a brigăzii pentru combaterea infracţiunilor a poliţiei judiciare din Paris.