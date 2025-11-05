Avion prăbuşit în SUA. Cel puţin 7 oameni au murit şi alţi 11 au fost răniţi

2 minute de citit Publicat la 08:23 05 Noi 2025 Modificat la 08:37 05 Noi 2025

Aeronava de marfă s-a prăbuşit la aproximativ 5 kilometri de aeroport, potrivit poliţiei. Sursa foto: captură video X/Mark Blankenbaker & WW3 Monitor

Scene dramatice au avut loc lângă aeroportul din Louisville, statul american Kentucky. Un avion cargo s-a prăbuşit la scurt timp după decolare, şapte oameni pierzându-şi viaţa, potrivit guvernatorului statului Kentucky, Andy Beshear, care se aşteaptă ca numărul morţilor să crească, transmite miercuri AFP. Alţi 11 au fost răniţi, iar unii dintre ei sunt în stare gravă, potrivit CNN. Cauza prăbușirii este acum investigată de agențiile federale americane.

Zborul UPS 2976, care se îndrepta marţi spre Hawaii, "s-a prăbuşit în jurul orei 17:15, ora locală", a declarat Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA), identificând aeronava ca fiind un McDonnell Douglas MD-11.

Martorii au surprins imaginile dramatice, cu un nor uriaș de fum care se ridică din zona aeroportului. Autoritățile au cerut locuitorilor din apropiere să nu iasă din case, iar aeroportul a fost închis.

Video of the Louisville plane crash.

Avionul avea "trei membri ai echipajului la bord", a declarat UPS, al cărei sediu al diviziei aeriene se află în Louisville, într-un comunicat separat.

Un videoclip de amatori distribuit de postul local WLKY arată motorul stâng al avionului în flăcări în timp ce aeronava atinge pista în încercarea de a decola, iar, apoi, explodează departe de pist[, ridicând un nor mare de fum negru.

"Veştile din Louisville sunt grele în această seară, numărul morţilor a ajuns acum la şapte, iar acest număr va creşte probabil", a scris Beshear pe platforma X, adăugând că au fost utilizate instrumente de monitorizare a calităţii aerului.

Aeronava s-a oprit la aproximativ 5 kilometri de aeroport, potrivit poliţiei.Imaginile aeriene de la posturile locale de televiziune au arătat, de asemenea, la scurt timp după accident, un incendiu de amploare care se întindea pe câteva sute de metri într-o zonă de hangare şi parcări, cu luminile intermitente ale echipajelor de urgenţă în apropiere.

Anchetatori de la Consiliul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor din SUA (NTSB) erau aşteptaţi să sosească la faţa locului miercuri.

Accidentul de marţi are loc într-un moment în care consecinţele impasului bugetar, cauzat de un dezacord între republicani şi democraţi din Congres, se resimt deosebit de acut în sectorul transportului aerian.

De câteva săptămâni, lipsa controlorilor de trafic aerian - care lucrează neplătiţi de la 1 octombrie - a provocat întârzieri şi anulări de zboruri în toată ţara.

Dacă impasul bugetar continuă şi dincolo de această săptămână, spaţiul aerian american ar putea fi chiar parţial închis, a avertizat marţi secretarul pentru transporturi, Sean Duffy.

UPS Airlines, divizia aeriană a companiei americane de curierat şi livrare de colete, opera o flotă de aproximativ 500 de aeronave cargo la începutul lunii septembrie, inclusiv 27 de MD-11, modelul de aeronavă implicată în accidentul de marţi.

Ultimul accident aerian major din Statele Unite a avut loc pe 29 ianuarie, în apropierea Aeroportului Naţional Ronald Reagan din Washington, 67 de oameni murind atunci când un elicopter militar s-a ciocnit cu un avion de pasageri care urma să aterizeze.