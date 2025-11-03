Un avion militar misterios a ajuns în Venezuela, după ce Maduro a cerut ajutor Moscovei. Avionul transporta în trecut mercenari Wagner

Un avion de transport militar cargo rusesc Il-76 a aterizat în capitala Venezuelei, Caracas, semnalând interesul tot mai mare al Moscovei pentru țara din America Latină, în contextul amenințărilor lui Donald Trump la adresa regimului Maduro, relatează Defense News.

Sursa citată a menționat că Il-76 poate transporta până la 50 de tone de marfă sau până la 200 de pasageri. Avioane de acest tip au transportat anterior arme ușoare, echipamente militare și chiar mercenari Wagner.

Il-76, înmatriculat sub numărul RA-78765, a ajuns duminică la Caracas, după un zbor de două zile din Rusia. Ruta ar fi trecut prin Armenia, Algeria, Maroc, Senegal și Mauritania înainte de a ajunge în America Latină.

Operatorul Il-76, compania Aviacon Zitotrans, deține o flotă de șase avioane de transport. Aceasta se află sub sancțiuni din partea Statelor Unite, Canadei și Ucrainei pentru legăturile sale cu armata rusă.

Compania este, de asemenea, cunoscută pentru furnizarea de arme - inclusiv rachete, focoase nucleare și piese de elicopter - către diferite părți ale lumii, inclusiv regiuni în care Grupul Wagner al Rusiei era activ.

Mai multe agenții media au relatat că sosirea aeronavei la Caracas a urmat unui apel al liderului venezuelean Nicolas Maduro către Rusia, China și Iran pentru asistență militară. Se pare că această mișcare a venit ca răspuns la creșterea activității militare americane în regiunea Caraibelor.

SUA desfășoară forțe militare

Recent, Statele Unite au acuzat guvernul din Caracas de implicare în traficul ilegal de droguri. Washingtonul a desfășurat forțe militare în regiune pentru a viza navele suspectate de contrabandă cu narcotice.

SUA a trimis, de asemenea, un grup de atac al portavioanelor în Caraibe, determinând Venezuela să acuze Washingtonul că „a început un război”.

Conform unor rapoarte, scrisoarea lui Maduro către președintele rus Vladimir Putin a inclus o solicitare către Moscova de a furniza radare de apărare, de a moderniza aeronavele Venezuelei și de a furniza sisteme de rachete.

De asemenea, el a propus modernizarea avioanelor de vânătoare Su-30MK2 ale țării și lansarea unui plan de finanțare pe trei ani prin intermediul corporației de stat ruse Rostec.

În plus, se pare că Venezuela dorește să achiziționeze sisteme radar avansate din China și drone cu o rază de acțiune de 1.000 de kilometri și capacități de bruiaj GPS din Iran.

La începutul acestei săptămâni, The Wall Street Journal și alte publicații media au relatat că Statele Unite ar putea lansa atacuri asupra Venezuelei în următoarele zile.

Conform rapoartelor, administrația Trump a identificat deja potențiale ținte și a luat deciziile corespunzătoare.