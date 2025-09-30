Un avion Ryanair a aterizat de urgenţă în Franţa, după ce un bărbat beat a vrut să deschidă ușile avionului în timpul zborului

Britanicul riscă până la cinci ani de închisoare după ce a încercat "să deschidă ușile" unui avion în timpul zborului. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Momente de panică la bordul unui avion Ryanair, după ce un bărbat beat, care se întorcea de la o petrecere a burlacilor, a încercat să deschidă ușile în timpul zborului. Individul nu era singur, ci împreună cu câţiva prieteni alături de care a creat haos la bordul aeronavei. Piloţii au decis să aterizeze de urgenţă pe un aeroport din Franţa, iar poliţiştii au intervenit de urgenţă şi l-au încătuşat pe el, dar şi pe alţi patru prieteni ai săi, a relatat Antena 3 CNN. Avionul avea ca destinaţie Marea Britanie.

Avionul companiei Ryanair se afla pe o rută low-cost între Alicante, un oraş din sudul Spaniei, şi Aeroportul London-Luton. Însă, piloţii au fost nevoiţi să aterizeze de urgență în Toulouse, după ce britanicul a încercat "să deschidă ușile", au scris jurnaliştii de la standard.co.uk. Potrivit anchetatorilor, individul era "liderul" unei petreceri a burlacilor şi toţi erau beţi.

"El era lângă o ușă de urgență și încerca să o deschidă. A fost terifiant pentru toți ceilalți din zbor. Pilotul nu a avut altă opțiune decât să aterizeze cu avionul", a declarat unul dintre martori, conform sursei citate. Printre călători se aflau şi mai mulţi copii, care s-au speriat.

La aterizarea pe Aeroportul Toulouse-Blagnac, o unitate a Companiei de Jandarmerie pentru Transport Aerian (CGTA) a urcat la bord și l-a evacuat pe bărbat. Patru ofițeri l-au imobilizat și i-au pus cătușe.

Momentele de intervenţie ale oamenilor legii au fost filmate de mai mulţi pasageri aflaţi la bordul avionului.

"Era foarte beat și a fost dus într-o celulă a Poliției de Frontieră pentru a se trezi. Nivelul alcoolemiei era atât de ridicat, încât au trebuit să treacă câteva ore până să poată fi audiat.

Alţi patru dintre prietenii săi au fost, de asemenea, dați jos din avion și arestați. Principalul acuzat se află acum în centrul unei anchete judiciare și riscă un proces și o pedeapsă de până la cinci ani", a declarat un oficial în faţa jurnaliştilor.

Incidentul s-a petrecut vinerea trecută, iar luni, britanicul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a fost reținut la Toulouse.