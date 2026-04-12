Un bărbat a fost arestat după ce s-a urcat pe o aeronavă militară americană și a lovit-o cu pumnii. Momentele au fost filmate

Un bărbat a fost arestat după ce a avariat o aeronavă militară americană pe aeroportul Shannon din Irlanda, a relatat publicaţia The Guardian. Totul s-a petrecut după ce individul a reuşit să intre în zona interzisă a aeroportului, s-a urcat pe avionul C-130 Hercules al SUA și a început să-l lovească cu pumnii. Momentele au fost filmate de câţiva martori şi au devenit virale.

Potrivit sursei citate, bărbatul a pătruns într-o zonă neautorizată a Aeroportului Internaţional Shannon, aflat în comitatul Clare, Republica Irlanda. Ulterior, el s-a urcat pe aripia avionului de transport militar C-130 Hercules al forțelor aeriene americane, staționat pe pistă, și a început să-l lovească. Aceste scene au fost filmate cu telefoanele de câţiva martori, iar înregistrările au ajuns pe reţelele sociale.

Garda Síochána, ofițerii de poliție a aeroportului, serviciul de pompieri și membrii forțelor de apărare aflați în serviciu la aeroport au intervenit rapid, l-au imobilizat și apoi l-au reținut pentru daune materiale. În prezent, ancheta este în desfăşurare.

A man broke into Shannon Airport in Ireland, climbed onto a parked C-130 Hercules, and damaged it with a tool.



Enemies of the West pic.twitter.com/oGjyjcun6k — Visegrád 24 (@visegrad24) April 11, 2026

"Un bărbat adult (cu vârsta de aproximativ 40 de ani) a fost arestat pentru presupusă distrugere de bunuri de către polițiștii irlandezi (gardaí), cu puțin înainte de ora 11:00, și se află în prezent reținut în baza secțiunii 4 din Legea justiției penale din 1984, într-o secție de poliție din divizia Clare/Tipperary", au transmis oficialii, au mai scris jurnaliştii de la The Guardian.

Operațiunile aeroportuare au fost suspendate temporar după incident. Două zboruri de plecare au fost întârziate, în timp ce o aeronavă care sosea din Lourdes, Franța, a fost nevoită să aștepte în aer până la clarificarea situației.