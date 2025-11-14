Un bărbat a fost condamnat la închisoare pentru furtul unei creaţii a lui Banksy, evaluată la peste 300.000 de euro

Sursa foto: hepta

Un bărbat a fost condamnat la 13 luni de închisoare pentru furtul cunoscutei opere de artă a lui Banksy, "Fata cu balon", dintr-o galerie din capitala britanică, în 2024 , a anunţat vineri poliţia londoneză, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

În vârstă de 49 de ani, Larry Fraser a pledat "vinovat" miercuri de furtul operei de artă, care înfăţişează o fetiţă în rochie întinzând mâna după un balon roşu în formă de inimă. Evaluat la 270.000 de lire sterline (peste 305.000 de euro), desenul, un print ediţie limitată, a fost furat dintr-o galerie londoneză în 2024.

"Ofițerii Brigăzii de Intervenție Rapidă a Poliției Metropolitane au muncit neobosit pentru a identifica suspectul și au reușit să îl urmărească până la o locație aflată la câteva străzi distanță, unde s-a dovedit că era vorba de Fraser.

L-au surprins chiar și pe camerele de supraveghere în timp ce încărca opera de artă într-o dubă înainte de a fugi de la fața locului", a declarat poliția într-un comunicat emis vineri, au relatat jurnaliştii de la CNN, care au publicat o imagine cu Larry Fraser, surprinsă în timp ce mergea pe stradă cu celebra creaţue a lui Banksy.

Purtând o mască şi mănuşi, bărbatul a intrat prin efracţie în galerie forţând uşile cu un ciocan, a precizat poliţia, care a reuşit să-l aresteze la mai puţin de 48 de ore de la incident, datorită imaginilor de pe camerele de supraveghere care îl arătau încărcând opera de artă într-o dubă, la doar câţiva paşi de galerie.

Graffiti-ul original a apărut pentru prima dată în 2002 pe podul Waterloo din sudul Londrei şi rămâne una dintre cele mai faimoase lucrări ale misteriosului artist născut în oraşul Bristol.