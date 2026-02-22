Un bărbat a fost ucis de agenții Secret Service la reședința lui Trump la Mar-a-Lago. Ce se știe despre Austin Tucker Martin

Publicat la 16:28 22 Feb 2026 Modificat la 22:48 22 Feb 2026

Șeriful Bradshaw a prezentat o imagine cu arma suspectului ucis de ofițeri la Mar-a-Lago. Sursă foto: captură video X@PBCountySheriff

Agenții Secret Service, organizația care se ocupă de protecția președintelui american, au împușcat mortal un bărbat care ar fi încercat să intre prin efracție în reședința președintelui Donald Trump din Mar-a-Lago, relatează presa britanică.

Trump se află la Washington, D.C. în acest weekend, conform programului său.

El obișnuiește să își petreacă adesea weekendul la reședința sa din Florida.

Conform unui comunicat al Secret Service, duminică, în jurul orei 1:30 dimineața, un bărbat de aproximativ 20 de ani a fost împușcat de agenți după ce a intrat într-un "perimetru securizat" al reședinței președintelui SUA.

Suspectul avea asupra sa o pușcă și o canistră de combustibil, potrivit agenției.

An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026

Agenții Secret Service și un adjunct de la Biroul Șerifului din comitatul Palm Beach l-au confruntat pe intrus.

Ofițerii au tras focuri de armă, fără a fi răniți, conform Secret Service.

Cine este Austin Tucker Martin, suspectul ucis la Mar-a-Lago

Numele suspectului ucis la Mar-a-Lago după ce ar fi încercat să intre în reședința președintelui SUA, Donald Trump, a fost publicat de presa americană.

Este vorba despre Austin Tucker Martin, în vârstă de 21 de ani, din Carolina de Nord, notează BBC.

El ar fi avut asupra sa o pușcă și o canistră de combustibil când a intrat pe proprietatea președintelui, în jurul orei locale 01:30, duminică dimineața.

Conform autorităților, Martin ar fi pătruns prin apropierea porții de nord, la momentul când un oaspete părăsea proprietatea.

Autoritățile investighează dacă suspectul și-a cumpărat arma după ce și-a părăsit domiciliul din statul său natal, unde familia sa l-a dat dispărut sâmbătă (afișul care semnala dispariția, în fotografia următoare).

Donald Trump nu se afla în Florida în momentul incidentului.

Agenții federali susțin că suspectul înarmat a ridicat arma spre ei

Agenții federali și poliția din Florida au dat detalii despre incidentul în care un bărbat a fost ucis la Mar-a-Lago în timp ce încerca să intre în reședința lui Donald Trump.

Rick Bradshaw, șeriful Districtului Palm Beach, a declarat că agenții de securitate au detectat suspectul în perimetrul securizat de la Mar-a-Lago la ora locală 01:30.

Potrivit șerifului, când agenții au mers să investigheze, l-a găsit pe bărbat având asupra sa o canistră de benzină și o pușcă.

Palm Beach County Sheriff confirms a white male in his early 20s breached Mar-a-Lago's secure perimeter



He carried a gas can & shotgun, raised the weapon to firing position when confronted. Secret Service agents + PBSO deputy neutralized the threat—suspect fatally shot. Trump… pic.twitter.com/3Zj17G18bM — Finally Did it ? (@Finallydiditonx) February 22, 2026

Ofițerii Secret Service i-ar fi ordonat suspectului să arunce arma, însă acesta ar fi lăsat doar canistra jos și ar fi ridicat pușca "în poziție de tragere".

În acel moment, agenții au deschis focul "pentru a neutraliza amenințarea", a detaliat Bradshaw.

El a prezentat jurnaliștilor o fotografie cu arma cu care suspectul i-ar fi amenințat pe oamenii legii (foto următoare).

Identitatea celui ucis, un bărbat alb de aproximativ 20 de ani, nu a fost dezvăluită imediat.

Șeriful din Palm Beach County: Ancheta este condusă de FBI

"La ora 1:30 dimineața, echipa de securitate a detectat că o persoană a pătruns în perimetrul interior de la Mar-a-Lago.

Un adjunct și doi agenți ai Secret Service s-au deplasat în zona respectivă pentru a investiga. Au găsit un bărbat alb care avea la el o canistră cu benzină și o pușcă.

I s-a ordonat să arunce cele două obiecte pe care le avea la el. În acel moment, el a pus jos canistra cu benzină și a ridicat pușca în poziție de tragere. Atunci, adjunctul și cei doi agenți Secret Service au tras și au neutralizat amenințarea.

Bărbatul a decedat la fața locului (...) Asta este ceea ce știm până acum. Ancheta continuă, iar FBI este agenția care conduce ancheta în acest caz, iar noi (Biroul Șerifului din Palm Beach, n.r.) îi vom asista în orice mod doresc.

Ei vor fi cei care vor răspunde la orice alte întrebări la momentul oportun", a spus șeriful Rick Bradshaw.

Kash Patel, directorul FBI, a anunțat, la rândul său, într-o declarație pe X, că toate resursele necesare sunt dedicate investigării incidentului de la Mar-a-Lago.

"FBI dedică toate resursele necesare investigării incidentului de azi dimineață de la Mar-A-Lago, reședința președintelui Trump, unde o persoană înarmată a fost împușcată mortal după ce a pătruns ilegal în perimetru.

Vom continua să colaborăm îndeaproape cu Secret Service, precum și cu partenerii noștri statali și federali, și vom furniza informații actualizate pe măsură ce vom avea posibilitatea", a comunicat șeful poliției federale americane.

FBI is dedicating all necessary resources in the investigation of this morning’s incident at President Trump’s Mar-A-Lago - where an armed individual was shot and killed after unlawfully entering the perimeter. We will continue working closely with @SecretService as well our… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 22, 2026

Ce spune Secret Service despre suspectul ucis la Mar-a-Lago

Bărbatul ucis de agenții federali în timp ce, aparent, încerca să forțeze intrarea în reședința președintelui american Donald Trump este din statul Carolina de Nord iar familia sa i-a anunțat dispariția în urmă cu câteva zile.

Anchetatorii cred că individul a părăsit Carolina de Nord și s-a îndreptat spre sudul țării, călătorind înarmat.

Cutia armei a fost găsită în mașina sa, a declarat purtătorul de cuvânt al Secret Service, Anthony Guglielmi.

Potrivit acestui oficial, bărbatul a intrat cu mașina pe poarta nordică a Mar-a-Lago în momentul în care o altă mașină ieșea.

El a fost oprit de agenții Secret Service, fiind apoi împușcat mortal.

Anchetatorii lucrează acum la întocmirea unui profil psihologic și la descoperirea motivelor suspectului ucis.

Donald Trump, vizat de două tentative de asasinat înainte de al doilea mandat

Motivele intruziunii la Mar-a-Lago și identitatea suspectului ucis nu au fost cunoscute imediat, însă presa internațională amintește că nu este prima dată când ofițerii care îi asigură protecția lui Donald Trump se confruntă cu persoane înarmate.

În septembrie 2024, un agent Secret Service a observat o armă în tufișuri la Trump International Golf Club din West Palm Beach.

Cel care adusese arma, un bărbat identificat ulterior ca Ryan Routh, a fugit, dar a fost prins.

El a fost găsit vinovat de tentativă de asasinat asupra lui Trump și a fost condamnat în februarie 2026 la închisoare pe viață.

Pe 13 iulie 2024, un trăgător urcat pe acoperișul unui depozit a deschis focul asupra lui Trump în timp ce acesta se adresa susținătorilor săi la un miting electoral în Butler, Pennsylvania.

Atacatorul în vârstă de 20 de ani, identificat drept Thomas Matthew Crooks, a fost ucis un lunetist al Secret Service.

Înainte de a fi lichidat, Crooks a tras glonțul care l-a rănit la ureche pe candidatul republican.

El a ucis un participant la miting, rănind grav alte două persoane.