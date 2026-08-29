Un bărbat a furat un avion şi a zburat spre centrala nucleară de la Paks. Ungaria și-a trimis avioanele de vânătoare Gripen după el

Forţele de Apărare ungare au detectat aeronava pe radar la scurt timp după decolare şi au ridicat imediat în aer două avioane de vânătoare Gripen. sursa foto: Getty

Ungaria a ridicat în aer două avioane de vânătoare Gripen după ce o aeronavă uşoară, furată de pe un aerodrom din Kalocsa, s-a îndreptat spre Paks, unde se află singura centrală nucleară a ţării. Radarul militar a depistat aparatul la scurt timp după decolare, iar câteva minute mai târziu incidentul s-a încheiat: pilotul, un bărbat născut în 2002 şi aflat, potrivit presei ungare, într-o stare tulburată, a aterizat de urgenţă un Cessna 172 pe un câmp lângă satul Gerjen. Nimeni nu a fost rănit, iar circumstanţele furtului şi ale zborului spre centrală sunt anchetate, scrie Daily News Hungary.

Potrivit ministrului apărării, Romulusz Ruszin-Szendi, Forţele de Apărare ungare au detectat aeronava pe radar la scurt timp după decolare şi au ridicat imediat în aer două avioane de vânătoare Gripen.

Centrala nucleară de la Paks este un obiectiv special protejat. Aeronavelor civile le este interzis să pătrundă pe o rază de trei kilometri în jurul sitului, sub altitudinea de 6.000 de metri – astfel că apropierea aeronavei a impus o reacţie militară imediată.

Aeronava s-a prăbuşit lângă Gerjen, sub supravegherea avioanelor de vânătoare

Incidentul s-a încheiat doar câteva minute mai târziu, când aeronava uşoară a efectuat o aterizare de urgenţă în zona Gerjen, potrivit ministrului. Avioanele de vânătoare au localizat aeronava avariată şi au rămas deasupra locului până la sosirea unui elicopter de salvare şi a echipajelor de intervenţie de la sol.

Poliţia şi alte autorităţi competente au ajuns, de asemenea, la faţa locului, unde au fost demarate o inspecţie şi o anchetă. Ministrul a precizat că, potrivit informaţiilor disponibile la acel moment, nimeni nu a fost rănit.

Pilotul a furat aeronava Cessna de pe aerodromul din Kalocsa

Publicaţia ungară HVG a relatat că aeronava era un Cessna 172 ar fi fost furată de pe aeroportul din Kalocsa de un pilot aflat într-o stare tulburată. Potrivit relatării, bărbatul, născut în 2002, a aterizat aeronava pe un câmp de lângă satul Gerjen.

Primele informaţii se contraziceau în privinţa locului: unele vorbeau despre un lan de floarea-soarelui, altele despre unul de porumb.

Aeronava ar fi fost avariată la aterizare, cu trenul de aterizare rupt şi cu avionul oprit pe o aripă, uşor înclinat într-o parte. La faţa locului au fost trimişi pompieri şi un elicopter de salvare. Nu au fost făcute publice alte detalii despre persoana care ar fi luat aeronava.

Reacţia militară arată nivelul de pregătire al apărării aeriene

Ministrul apărării a descris incidentul drept o alertă neobişnuită, dar a spus că acesta a demonstrat importanţa menţinerii unei stări permanente de pregătire. El a evidenţiat succesiunea etapelor – detectare, reacţie, identificare şi acordare de sprijin –, subliniind că Forţele de Apărare ungare sunt pregătite să intervină oricând, atât în aer, cât şi la sol.

Circumstanţele în care a fost furată aeronava şi în care aceasta a încercat să zboare spre Paks rămân sub anchetă.