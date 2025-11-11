Un bărbat din Germania este acuzat că angaja asasini pentru uciderea foștilor cancelari Angela Merkel și Olaf Scholz

Bărbatul planifica asasinatele pe darknet și oferea criptomonede drept recompensă. FOTO: Hepta

Forțele speciale din Germania au arestat marți un suspect în vârstă de 49 de ani, pentru coordonarea unei platforme care angaja asasini pentru uciderea unor politicieni germani, printre care foștii cancelari Olaf Scholz și Angela Merkel. În prezent, suspectul este acuzat de terorism, potrivit Euronews.

Bărbatul planifica atentatele pe darknet și oferea criptomonede drept recompensă asasinilor, au declarat procurorii germani.

Suspectul, Martin S, ar fi operat forumul anonim „Assassination Politics” cel puțin din iunie și a compus o listă cu peste 20 de ținte, inclusiv foștii cancelari Olaf Scholz și Angela Merkel, potrivit procurorilor. Potrivit Der Spiegel, pe listă se aflau și judecători și procurori.

Autoritățile federale l-au acuzat de finanțarea terorismului, instruirea unor acte grave de violență împotriva statului și diseminarea de date personale într-un mod care pune în pericol statul.

Suspectul deține cetățenie germană și poloneză și este pe radarul autorităților din 2020 pentru implicarea sa în protestele împotriva coronavirusului, au declarat procurorii.

Martin S, în vârstă de 49 de ani, ar fi solicitat donații de criptomonede pentru a finanța asasini și a publicat instrucțiuni privind fabricarea explozibililor, conform rechizitoriului.

Bărbatul este, de asemenea, suspectat de legături cu mișcarea de extremă dreapta Reichsbürger, a relatat postul de radio de stat german ARD, citând surse din domeniul securității.

Numele platformei face referire la un eseu din anii 1990 al activistului american antiguvernamental Jim Bell, care descrie o piață anonimă pentru finanțarea asasinatelor politice.

Serviciul de informații interne al Germaniei, Oficiul Federal pentru Protecția Constituției, a furnizat informații care au dus la arestare, au declarat anchetatorii.

GSG 9, unitatea de elită antiteroristă a Germaniei, a efectuat operațiunea de arestare. Suspectul va apărea miercuri în fața unui judecător de instrucție.

Se crede că motivul planificării asasinatelor este ideologia antidemocratică a bărbatului.