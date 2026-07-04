Un expert dezvăluie de ce Rusia a închis brusc granițele cu trei state NATO și UE: "Mesajul este că nu mai avem nevoie de voi"

3 minute de citit Publicat la 00:04 04 Iul 2026 Modificat la 00:08 04 Iul 2026

Punct de trecere a frontierei ruso-finlandeze în apropiere de localitățile Imatra (teritoriul finlandez) și Svetogorsk (teritoriul rus). Rusia a decis subit să închidă mai multe puncte de trecere a frontierei cu Finlanda, Estonia și Letonia. Foto: Getty Images

Decizia Rusiei de a închide rute feroviare de pasageri și marfă la granițele cu trei state membre ale Uniunii Europene și NATO are motivații politice, dar și economice, relatează ERR, serviciul în limba engleză al radiodifuzorului național din Estonia, care citează un expert local în transporturi și logistică.

Unul dintre obiective vizează forțarea statelor din Asia Centrală să își direcționeze o parte mai mare din schimburile comerciale prin porturile rusești, a declarat Raivo Vare, expertul citat de ERR.

Guvernul rus a decis să suspende temporar, începând cu 1 iulie, circulația persoanelor, vehiculelor și transporturilor de marfă prin mai multe puncte de trecere a frontierei pe calea ferată de la granițele cu Finlanda, Estonia și Letonia.

La granița cu Estonia, traficul a fost oprit la Pechory, ceea ce înseamnă că transporturile de marfă nu mai pot traversa punctul de frontieră de la Koidula.

Expert eston: "Un semnal politic clar, dar și o reacție la atacurile ucrainene cu drone în porturile rusești"

"Este în mod clar un semnal politic. Până de curând, aceste rute feroviare erau utilizate în principal pentru transportul mărfurilor care nu făceau obiectul sancțiunilor sau al încărcăturilor având destinația ori proveniența (în) Asia Centrală.

Este evident că măsura favorizează porturile rusești, deoarece mărfurile nesancționate, precum și cele din Asia Centrală, pot fi redirecționate prin acestea", a explicat expertul.

El a adăugat că volumul mărfurilor tranzitate prin porturile rusești a scăzut puternic în urma atacurilor cu drone ucrainene.

Un al doilea motiv probabil al deciziei ține de dificultățile financiare cu care se confruntă compania națională de căi ferate a Rusiei, RZD, a continuat Raivo Vare.

"RZD se confruntă cu un deficit major de finanțare. Compania înregistrează pierderi uriașe, și-a redus programul de investiții, a tăiat din cheltuieli și a concediat angajați.

În plus, are și o problemă legată de aprovizionarea cu motorină, deoarece întregul transport feroviar transfrontalier se bazează pe locomotive diesel, iar locomotivele de tip M62 au un consum foarte ridicat de combustibil.

Expert eston: "Închiderea bruscă decisă de ruși e îngrijorătoare"

Principalul beneficiar al acestei decizii este RZD. În același timp, mesajul transmis (Europei) este: 'Nu mai avem nevoie de voi, de cealaltă parte a frontierei'", a indicat acest specialist.

Rămâne însă neclar de ce autoritățile ruse au pus în aplicare măsura atât de rapid.

"Ceea ce mă îngrijorează este faptul că au făcut acest lucru peste noapte.

Decretul a fost semnat marți și a intrat în vigoare miercuri, pe 1 iulie. În mod normal, există cel puțin o perioadă de tranziție, deoarece unele transporturi sunt deja în curs.

Redirecționarea transportului feroviar de marfă este foarte costisitoare și perturbă planurile de livrare ale multor companii", a continuat expertul consultat de ERR.

Decizia Rusiei aduce costuri suplimentare pentru statele asiatice care transportă marfă prin Rusia

Întrucât trenurile care vin din Rusia pot ajunge în continuare în Lituania prin Belarus, portul Klaipėda rămâne singurul din regiune unde mărfurile destinate piețelor din est pot fi transbordate.

Tot prin acest port sunt transportate și îngrășăminte din Rusia și Belarus, pentru care cererea pe piața mondială este în prezent foarte ridicată.

Raivo Vare a subliniat că Rusia este nevoită să adopte un ton mai conciliant față de Lituania inclusiv din cauza legăturilor de transport cu exclava Kaliningrad.

În opinia expertului, decizia transmite și un mesaj clar statelor din Asia Centrală ale căror mărfuri sunt transportate spre vest prin Rusia: să își redirecționeze fluxurile comerciale prin porturile rusești.

"Pentru țările din Asia Centrală, acest lucru înseamnă costuri mai mari, atât pentru importuri, cât și pentru exporturi, deoarece tarifele pentru transportul feroviar de marfă în Rusia au crescut, iar serviciile de transport rusești sunt, în general, scumpe.

În consecință, toate companiile implicate în utilizarea acestor rute comerciale vor avea de suferit, nu doar cele din Asia Centrală", a conchis Raivo Vare.