Un feribot cu 270 de persoane la bord s-a scufundat duminică în largul coastei Ciprului

Un feribot cu aproximativ 270 de persoane la bord s-a scufundat duminică în largul Ciprului de Nord, relatează media turco-cipriote, conform Reuters.
Feribotul s-a răsturnat duminică după-amiaza devreme, la scurt timp după ce a plecat din Kyrenia spre portul turcesc Tasucu, scrie cyprus-mail.com.
Ambarcațiunea s-a răsturnat la aproximativ doi kilometri nord de coasta insulei Kyrenia. La fața locului au fost trimise ambarcațiuni ale pazei de coastă turco-cipriote, iar un elicopter de salvare a fost trimis în zonă.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) August 30, 2026
A passenger ferry has capsized north of Cyprus shortly after setting off for Turkey.
280 people were onboard. A massive rescue operation is underway, with many people in the water. pic.twitter.com/0mT7UTe9j3
De asemenea alte ambarcațiuni au plecat din Kyrenia pentru a ajuta la eforturile de salvare.
La scurt timp după aceea, primarul cipriot turc al orașului Kyrenia, Murat Senkul, a confirmat că la bordul ambarcațiunii se aflau în total 270 de persoane, inclusiv pasageri și echipaj, și a declarat că situația este „gravă”.
? ÚLTIMO MOMENTO | Se partió en dos y volcó un catamarán de pasajeros en Chipre del Norte— Adi el Grande (@icardo8) August 30, 2026
El ferry "Express" de la empresa Filo Jet colapsó a unos 2 km de la costa de Kyrenia mientras se dirigía a Turquía. Se reporta que la estructura de fibra de vidrio sufrió daños severos,…