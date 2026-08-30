Un feribot cu 270 de persoane la bord s-a scufundat duminică în largul coastei Ciprului

1 minut de citit Publicat la 14:29 30 Aug 2026 Modificat la 14:29 30 Aug 2026

Un feribot cu 270 de persoane la bord s-a scufundat duminică în largul coastei Ciprului. FOTO: Colaj X

Un feribot cu aproximativ 270 de persoane la bord s-a scufundat duminică în largul Ciprului de Nord, relatează media turco-cipriote, conform Reuters.

Feribotul s-a răsturnat duminică după-amiaza devreme, la scurt timp după ce a plecat din Kyrenia spre portul turcesc Tasucu, scrie cyprus-mail.com.

Ambarcațiunea s-a răsturnat la aproximativ doi kilometri nord de coasta insulei Kyrenia. La fața locului au fost trimise ambarcațiuni ale pazei de coastă turco-cipriote, iar un elicopter de salvare a fost trimis în zonă.

BREAKING:



A passenger ferry has capsized north of Cyprus shortly after setting off for Turkey.



280 people were onboard. A massive rescue operation is underway, with many people in the water. pic.twitter.com/0mT7UTe9j3 — Visegrád 24 (@visegrad24) August 30, 2026

De asemenea alte ambarcațiuni au plecat din Kyrenia pentru a ajuta la eforturile de salvare.

La scurt timp după aceea, primarul cipriot turc al orașului Kyrenia, Murat Senkul, a confirmat că la bordul ambarcațiunii se aflau în total 270 de persoane, inclusiv pasageri și echipaj, și a declarat că situația este „gravă”.