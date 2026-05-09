Un fost ambasador italian a fost reținut pentru o schemă de „vize contra bani” pentru cetățeni ruși

Un fost ambasador italian a fost reținut la Roma pentru o presupusă schemă de vize contra bani prin care cetățeni ruși puteau cumpăra vize Schengen de lungă durată cu sume de până la 16.000 de euro, susțin procurorii, scrie TVP World.

Piergabriele Papadia de Bottini di Sant'Agnese, care a servit ca ambasador al Italiei în Uzbekistan din toamna lui 2024 până în 2025, este acuzat că a abuzat de poziția sa la ambasada din Tașkent pentru a aproba în mod fraudulos vize pentru cel puțin 95 de solicitanți ruși, dintre care mulți nu s-au prezentat niciodată la consulat și nu îndeplineau cerințele de bază pentru vizele Schengen.

O viză Schengen permite titularului să circule liber în cele 27 de țări ale spațiului Schengen – care include majoritatea statelor membre UE – pentru perioade de până la 90 de zile în orice interval de 180 de zile.

Papadia a fost reținut joi și plasat în arest preventiv în vederea anchetei, au relatat vineri media italiene. Fusese destituit din serviciul diplomatic în decembrie 2025.

Cum funcționa schema

Procurorii susțin că acesta a acționat în tandem cu o cetățeană italiană de origine rusă, stabilită în Bulgaria, care colaborase anterior cu el pe vremea când era în post la consulatul Italiei de la Moscova.

Cei doi sunt acuzați de facilitarea imigrației ilegale și corupție.

Potrivit anchetatorilor, solicitanții plăteau între 4.000 și 16.000 de euro pentru vize valabile până la trei ani – cu mult peste taxa oficială de 45-60 de euro – deși nu aveau documentele necesare și, în multe cazuri, nu călcaseră niciodată în ambasadă.

Cazul a ieșit la lumină după o inspecție a Ministerului italian de Externe din iulie 2025, care a descoperit nereguli grave. Din 92 de dosare de viză examinate, în 81 nu exista nicio evidență a intrării solicitanților în ambasadă.

„Dosarele de aprobare a vizelor obținute de misiunea de inspecție au arătat încălcări clare, atribuibile direct șefului misiunii, Papadia”, au declarat anchetatorii, potrivit cotidianului italian La Repubblica.

Procurorii examinează, de asemenea, activele lui Papadia, estimate la aproximativ 3 milioane de euro, pe care fostul diplomat susține că le are dintr-o moștenire.