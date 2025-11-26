Un gigant din IT a decis să concedieze 6.000 de oameni. Îi va înlocui cu Inteligența Artificială

Gigantul tehnologic concediază mii de oameni, în paralel cu extinderea implementării Inteligenței Artificiale. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Hepta

Compania HP Inc a anunțat că urmează să elimine între 4.000 și 6.000 de locuri de muncă la nivel global până în anul fiscal 2028, notează CNN.

Producător de computere și imprimante și furnizor de servicii de imprimare 3D, având sediul în Palo Alto, California (SUA), HP este al doilea cel mai mare comerciant mondial de computere personale după numărul de unități vândute, conform datelor valabile în 2024.

Anul trecut, HP s-a plasat după Lenovo și înaintea Dell în clasament, potrivit informațiilor din spațiul public.

Noile concedieri fac parte dintr-un plan de eficientizare a operațiunilor și de adoptare a Inteligenței Artificiale pentru a accelera dezvoltarea produselor și a crește productivitatea companiei.

Echipele HP implicate în dezvoltarea de produse, operațiunile interne și asistența pentru clienți vor fi afectate de reducerile de locuri de muncă, a confirmat CEO-ul HP, Enrique Lores.

Cererea de calculatoare cu AI crește, HP concediază oameni

„Ne așteptăm ca această inițiativă să genereze economii de 1 miliard de dolari la rata brută de funcționare, pe parcursul a trei ani”, a precizat el.

În februarie, HP a concediat alți până la 2.000 de angajați, ca parte a unui plan de restructurare anunțat anterior.

Cererea de PC-uri cu Inteligență Artificială a continuat să crească pe plan extern, ajungând la peste 30% din livrările HP în trimestrul încheiat la 31 octombrie, notează CNN.

Însă majorarea prețurilor la cipurile de memorie, cauzată de cererea tot mai mare din centrele de date, ar putea duce la creșterea costurilor și la presiuni pe profiturile producătorilor de electronice de larg consum precum HP, Dell și Acer, au avertizat analiștii Morgan Stanley.

Bula AI scumpește cipurile, care scumpesc produsele și presează asupra profiturilor

Eforturile giganților tehnologici de a dezvolta infrastructura AI au declanșat creșterea prețurilor cipurilor de memorie, în contextul concurenței ridicate pe piața serverelor.

Directorul executiv al HP a spus că anticipează impactul în a doua jumătate a anului fiscal 2026,, sub forma prețurilor majorate.

Potrivit acestuia, HP are suficiente stocuri disponibile pentru prima jumătate a anului viitor.

„Adoptăm o abordare prudentă pentru a doua jumătate a anului fiscal, implementând în același timp acțiuni agresive, cum ar fi orientarea către furnizori cu costuri mai mici, reducerea configurațiilor de memorie și ajustarea prețurilor”, a explicat Lores.

Compania se așteaptă ca profitul ajustat pe acțiune (HPQ) pentru anul fiscal 2026 să fie între 2,90 și 3,20 dolari, sub estimarea medie a analiștilor, care au anticipat 3,33 dolari.