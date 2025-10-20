Un incendiu masiv a cuprins o clădire de 10 etaje, în Lyon. Patru persoane decedate, găsite de pompieri în subsolul clădirii

1 minut de citit Publicat la 11:01 20 Oct 2025 Modificat la 11:01 20 Oct 2025

Un incendiu masiv a cuprins o clădire de 10 etaje din apropierea gării Part-Dieu, din Lyon. FOTO: Hepta (prezentare generală)

Un incendiu masiv a cuprins, luni, o clădire de 10 etaje din apropierea gării Part-Dieu, din Lyon. Bilanțul provizoriu indică patru decese, potrivit BFM TV.

Grégory Doucet, primarul orașului Lyon, și-a exprimat „profundul regret” și a indicat că cele patru victime erau „două femei și doi bărbați”.

Victimele au murit în subsolul clădirii și „probabil” nu erau chiriași, a anunțat Fabrice Rosay, secretar general al Prefecturii Ronului și subprefect, citat de Actu Lyon.

Cei doi bărbați și cele două femei se aflau în stop cardio-respirator la sosirea pompierilor. Inhalarea de fum le-a cauzat moartea.

„Gândurile mele se îndreaptă către victime, către cei dragi și către toți cei afectați. Vreau să exprim sincerele noastre condoleanțe”, a adăugat primarul.

Șaptezeci și opt de pompieri au fost mobilizați

Incendiul a izbucnit în jurul orei 5:10 dimineața într-o clădire cu 10 etaje. Clădirea este situată pe Rue André Philippe, în arondismentul 3, în apropierea centrului comercial La Part-Dieu.

Șaptezeci și opt de pompieri, sprijiniți de serviciile medicale de urgență (SAMU) și de poliția națională, au intervenit la fața locului. Au reușit să stingă incendiul în jurul orei 7 dimineața.

„Patru persoane au murit în ciuda faptului că au fost tratate de paramedici”, a confirmat prefectura, care a precizat, de asemenea, că „alte zece persoane au fost examinate”.

Primăria a deschis o sală de sport pentru a găzdui victimele. De asemenea, a fost înființată o unitate medico-psihologică. „O anchetă este în curs de desfășurare pentru a determina cauzele acestei tragedii. Orașul va sprijini pe deplin autoritățile pentru a se asigura că se va afla adevărul asupra acestei chestiuni”, a asigurat Grégory Doucet.