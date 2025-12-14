Dispozitivul cu care China poate lăsa SUA în întuneric. Un atac cibernetic ar provoca pene masive de curent în toată țara

Dependența Statelor Unite de invertoarele produse în China reprezintă un risc de securitate foarte mare. Foto: GettyImages

Dependența Statelor Unite de invertoarele produse în China reprezintă un risc de securitate foarte mare, avertizează companiile energetice, experții în securitate cibernetică și membrii Congresului. Și asta deoarece aceste echipamente, folosite la marile instalații solare pentru a converti energia captată de panouri într-un curent compatibil cu rețeaua electrică, pot fi accesate și manipulate de la distanță.

Potrivit unui studiu obținut de The Washington Post, nu mai puțin de 85% dintre operatorii de utilități intervievați de Strider Technologies folosesc invertoare fabricate de companii cu legături cu guvernul și armata Chinei. Specialiștii avertizează că vulnerabilitățile acestor dispozitive pot fi exploatate pentru a provoca întreruperi extinse de curent.

Oficialii chinezi resping însă acuzațiile. Cu toate acestea, cercetătorii au identificat studii realizate de ingineri chinezi privind modul în care ar putea fi exploatate punctele slabe ale rețelei americane. Deși astfel de analize sunt comune în industria energetică, acestea ridică suspiciuni în contextul investițiilor Chinei în infrastructură critică.

„Există suficiente indicii că riscul este real și trebuie gestionat”, a declarat Thomas Fanning, fost director al Southern Company și președinte al Alliance for Critical Infrastructure.

Fanning avertizează că un eventual atac asupra invertoarelor nu s-ar rezuma doar la întreruperi de curent, ci ar putea afecta și sectoare precum cel financiar sau comunicațiile.

Dependență de echipamente ieftine

Expansiunea accelerată a energiei solare în ultimul deceniu a făcut ca dezvoltatorii americani să se bazeze masiv pe componente chinezești, care beneficiază de subvenții guvernamentale. Producătorii din SUA nu au reușit să concureze, iar în prezent energia solară reprezintă aproximativ 90% din noile capacități instalate în sistemul energetic american.

Temerile privind posibile atacuri cibernetice au ajuns până la nivelul Congresului. Comisia SUA-China pentru analiză economică și de securitate a avertizat recent că invertoarele chinezești reprezintă „o vulnerabilitate cu implicații serioase pentru securitatea națională”. Raportul notează că în noiembrie 2024 mai multe dispozitive din SUA au fost dezactivate de producătorul Ningbo Deye Technology, în contextul unei dispute contractuale.

La scurt timp, 52 de parlamentari republicani au cerut Departamentului Comerțului să limiteze importurile de astfel de echipamente, invocând un raport Reuters despre dispozitive de comunicare neautorizate integrate în invertoare chinezești conectate la rețeaua americană.

„Capacitatea există, arma este încărcată”, a declarat Greg Levesque, directorul Strider.

Avertismente, contestări și lipsa alternativelor

Raportul Strider, care a analizat companii ce generează 12% din energia SUA, arată că aproape toate folosesc într-o anumită măsură invertoare considerate cu risc. Potrivit acestuia, Beijingul ar putea exploata accesul la aceste echipamente pentru a perturba rețeaua electrică într-o situație de criză.

Ambasada Chinei respinge concluziile, catalogându-le drept „denaturări și acuzații nefondate”.

Cu toate acestea, experți americani în securitate cibernetică susțin că anumite modele de invertoare sunt vulnerabile la manipulare de la distanță. Un atac asupra câtorva instalații solare mari ar putea destabiliza rețeaua, provocând pene de curent la nivel regional.

Unii oficiali afirmă că avertismentele anterioare ale Departamentului Energiei au fost ignorate, deoarece ar fi complicat tranziția către energia verde, în condițiile în care producția de tehnologie solară în SUA este limitată.

Guvernul american îndeamnă operatorii de utilități să monitorizeze strict sau să dezactiveze funcțiile de comunicare externe ale invertoarelor din punctele sensibile ale rețelei. Totuși, numeroase companii mici funcționează cu protocoale de securitate reduse.

Unele autorități locale contestă gravitatea riscului. Comisia pentru Corporații din Arizona, de exemplu, a concluzionat recent că problema este „exagerată”, afirmând că utilizarea pe scară largă a acestor invertoare nu este confirmată.

Posibile soluții, dar costuri uriașe

Mulți experți avertizează că o interdicție privind invertoarele chinezești sau înlocuirea lor în întreaga infrastructură americană ar crea probleme majore, în condițiile în care alternativele sunt limitate.

„Nu avem de unde cumpăra suficiente echipamente pentru a le înlocui pe toate”, spune Patrick Miller, expert în securitate cibernetică.

Acesta susține că soluția ar fi certificarea strictă a invertoarelor existente pentru a elimina sisteme de comunicare neautorizate, un proces complex și foarte costisitor.

Unele companii americane au început deja să se orienteze către producție internă. Enphase, un important furnizor de sisteme solare pentru locuințe, afirmă că decizia de a produce majoritatea invertoarelor în SUA a fost motivată de preocupări de securitate.

Comisia SUA-China avertizează că Beijingul ar putea oricând să limiteze exporturile de invertoare către SUA într-un context de tensiune internațională.

Robert M. Lee, director al firmei de securitate industrială Dragos, atrage atenția asupra precedentelor. El amintește operațiunea „Volt Typhoon”, prin care armata chineză ar fi încercat infiltrarea infrastructurii critice din SUA pentru a putea provoca perturbări în caz de conflict.