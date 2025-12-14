După 40 de ani de muncă, a fost dat afară cât era în concediu. La scurt timp, 50.000 de euro i-au intrat pe card

Legea garantează o plată unică la concediere, calculată în funcție de vechime. Foto: Getty Images

Un muncitor din Stiria, Austria, a avut parte de o surpriză șocantă după ce a muncit 40 de ani în aceeași firmă. În timp ce se afla în concediu, șeful l-a concediat, fără ca măcar să-l anunțe.

Inițial, conducerea a susținut că plecarea ar fi fost stabilită “de comun acord”. Numai că bărbatul a aflat abia la întoarcerea din vacanță că nu mai avea loc de muncă, lucru care contrazice afirmațiile firmei, potrivit FOCUS online, citat de express.de.

A dat în judecată compania și a câștigat

Ținând cont de faptul că demersul angajatorului a fost ilegal, bărbatul, care era încadrat în vechiul sistem de compensare, potrivit căruia, în cazul unei concedieri din inițiativa firmei ar fi avut dreptul la o sumă importantă, a acționat firma în instanță și a obținut peste 50.000 de euro.

Ce spune legea în Austria

Potrivit legii din Austria, cei care au început munca înainte de 1 ianuarie 2003 intră în sistemul „Abfertigung Alt”, ceea ce le garantează o plată unică la concediere, calculată în funcție de vechime.

Un specialist al Camerei Muncii recomandă tuturor celor care se confruntă cu astfel de situații să ceară imediat sprijin juridic, pentru că de multe ori problema se poate rezolva înainte să se ajungă la procese.