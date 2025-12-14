Orașul din Europa în care poți plăti cu bitcoin aproape orice, de la cafea, la genți sau factura de grădiniță. Există însă un risc

Sute de magazine și restaurante din orașul elvețian Lugano acceptă plata cu bitcoin. FOTO: Profimedia Images

Sute de magazine și restaurante din orașul elvețian Lugano acceptă plata cu bitcoin, scrie BBC. Autoritatea locală a început chiar să încaseze plăți în criptomonede pentru unele servicii municipale. Poți, de exemplu, să plătești în bitcoin pentru serviciile de îngrijire preșcolară.

Într-un restaurant McDonald's de lângă un lac înconjurat de munți, în centrul orașului elvețian Lugano, un client își comandă o cafea. „Pot să plătesc cu bitcoin?”, întreabă el, iar persoana de la tejghea întinde un aparat obișnuit de plată cu cardul. De fapt, este un dispozitiv pentru plăți cu criptomonede. Echipamentele au fost distribuite gratuit comercianților locali de către primărie. Cumpărătorul plătește contactless, folosind portofelul său de bitcoin de pe telefonul mobil. Nota de plată este de 0,00008629 bitcoin, adică aproximativ 8,80 dolari (6,60 lire sterline).

Puțini dintre cei care au cumpărat bitcoin s-ar gândi probabil să îl folosească pentru a achita efectiv produse în magazine. Criptomoneda este văzută mai degrabă ca o investiție, un pariu pe creșterea valorii sale.

Dar la Lugano, în partea italofonă a Elveției, lucrurile stau altfel. Deși poți plăti în continuare pentru orice în franci elvețieni, aproximativ 350 de magazine și restaurante acceptă acum și bitcoin. Autoritatea locală a început chiar să încaseze plăți în criptomonede pentru unele servicii municipale. Poți, de exemplu, să plătești în bitcoin pentru serviciile de îngrijire preșcolară.

„Ce e grozav la faptul că plătești în bitcoin este sentimentul de libertate pe care ți-l dă”, spune Nicolas, care este din Franța. „Nu mai depinzi de un sistem financiar cu intermediarii și costurile lui.”

Nicolas spune că în Elveția a descoperit cardurile de bitcoin. Sunt carduri cadou preplătite: cumperi o anumită sumă în franci elvețieni, dar o descarci în bitcoin într-un portofel digital pe telefon.

În centrul orașului Lugano, pe o stradă principală, aproape toate magazinele vând produse de lux. În principal bijuterii sau haine scumpe.

Într-un magazin numit Vintage Nassa, care vinde genți și ceasuri noi și second-hand, proprietarul, Cherubino Fry, spune că acceptă bitcoin pentru că comisionul pe care trebuie să îl plătească per tranzacție este mai mic decât cel perceput de companiile de carduri. Pentru bitcoin, comisionul este de regulă sub 1%, în timp ce pentru cardurile de debit poate ajunge la 1,7%, iar până la 3,4% pentru cardurile de credit. La acestea din urmă procentele pot varia însă de la o țară la alta.

La câțiva pași de magazinul lui Cherubino Fry, este sediul Plan B, o inițiativă lansată în 2022 de orașul Lugano, în colaborare cu platforma de criptomonede Tether. Cu B de la bitcoin, scopul declarat al proiectului este de a educa oamenii în privința criptomonedelor și de a „face din Lugano hub-ul european al bitcoinului”.

„Vreau să vorbesc despre un experiment pe care l-am făcut în iulie”, spune Mir Liponi, directoarea hub-ului Plan B. Explică faptul că a avut o problemă cu banca, în urma căreia nu a mai putut avea acces la fondurile sale. Timp de 11 zile nu a avut altă modalitate de a plăti decât cu bitcoin, dar spune că experimentul s-a dovedit un succes și că, la Lugano, poți trăi în mare parte doar cu bitcoin.

„Deocamdată lipsesc transportul public… și încă ceva: carburantul. Cu produsele alimentare e în regulă. Am primit și livrări acasă.” Sunt destule cabinete medicale, dar nu și un stomatolog. „Și un alt aspect important sunt facturile la energie. Deocamdată nu poți plăti facturile în bitcoin.”

Sergio Rossi, profesor de economie la Universitatea din Fribourg, Elveția, spune că bitcoin reprezintă un risc pentru comercianții din Lugano sau din alte părți, din cauza volatilității sale, valoarea sa poate crește sau scădea brusc.

În caz de faliment, criptomonedele mele dispar imediat

De aceea, spune el, este important ca aceștia să convertească imediat bitcoinul în franci elvețieni, euro sau o altă monedă emisă de un guvern sau o bancă centrală. El adaugă: „Există și un risc de reputație, având în vedere acele criptomonede folosite în tranzacții ilegale, risc care poate afecta orașul Lugano și instituțiile sale financiare.”

Prof. Rossi avertizează, de asemenea, că bitcoinul este păstrat de o terță parte digitală, ceea ce îl face riscant. „Dacă platforma pe care este înregistrat portofelul meu digital dă faliment sau intră în insolvență, criptomonedele mele dispar instantaneu. Și, prin urmare, pierd pentru totdeauna suma corespunzătoare. Prin contrast, în Elveția toate depozitele bancare sunt garantate până la suma de 100.000 de franci elvețieni. Asta înseamnă că, dacă banca la care am economiile intră în faliment, le pot recupera până la acest plafon.”

Eșec în El Salvador, succes în Ljubljana

În 2021, El Salvador a declarat bitcoin mijloc legal de plată, alături de dolarul american. Pentru a încuraja folosirea sa, guvernul le-a oferit oamenilor echivalentul a 30 de dolari în bitcoin, sumă descărcată printr-o aplicație. „Oamenii au descărcat aplicația, au schimbat bitcoinul în dolari și nu au mai folosit-o niciodată”, spune Vincent Charles, directorul firmei de criptomonede Unchain Data.

Există însă și exemple reușite de adoptare a bitcoin în lume. Capitala Sloveniei, Ljubljana, a fost declarată cel mai „prietenos” oraș din lume față de criptomonede într-un raport publicat în aprilie, urmată de Hong Kong și Zurich.