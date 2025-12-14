Autoritățile din Germania au arestat cinci persoane suspecte că pregăteau un atentat cu mașină-capcană la un târg de Crăciun

Anul trecut, peste 7.000 de târguri de Crăciun de pe teritoriul întregii Germaniei au atras 170 de milioane de vizitatori / sursa foto: Getty Images

Autorităţile germane au anunţat sâmbătă seara că au arestat cinci indivizi suspectaţi că pregăteau un atentat cu maşină-capcană de inspiraţie islamistă ce viza unul dintre miile de târguri de Crăciun de pe teritoriul Germaniei, care se desfăşoară în condiţii de securitate sporită după mai multe atacuri ce au avut loc în ultimii ani, informează duminică agenţiile de presă internaţionale, citate de Agerpres.

La un an după şocul provocat de atentatul sângeros comis la târgul din Magdebourg şi într-o Germanie tensionată de problemele privind imigraţia, un egiptean, trei marocani şi un sirian au fost arestaţi vineri pentru acest plan de atentat ce urma să fie pus în aplicare în Bavaria (sud), au precizat poliţia şi parchetul într-un comunicat.

Anchetatori au precizat că suspectează „o motivaţie islamistă” pentru acest plan de atentat.

Egipteanul, în vârstă de 56 de ani, este imam într-o moschee de lângă oraşul Dingolfing-Landau, lângă Munchen, potrivit tabloidului Bild.

Potrivit autorităţilor, el este suspectat că a îndemnat să fie vizat un târg de Crăciun „utilizând un vehicul pentru a ucide sau a răni cât mai multe persoane posibil”, potrivit acestei surse.

Marocanii, în vârstă de 22, 28 şi 30 de ani, ar fi acceptat să comită atentatul, în timp ce sirianul, în vârstă de 37 de ani, i-ar fi încurajat.

Toţi suspecţii au fost deferiţi justiţiei sâmbătă şi plasaţi în detenţie.

Citat de Bild, ministrul de interne al landului Bavaria, Joachim Herrmann, a subliniat „excelenta cooperare între serviciile de securitate”, care a permis zădărnicirea unui „atac potenţial motivat prin islamism".

Autorităţile nu au precizat unde au fost arestaţi suspecţii, nici ziua şi ora când urma să aibă loc atentatul.

Târgurile tradiţionale tipice Germaniei care atrag mulţimi la sfârşitul anului nu încetează să-şi întărească securitatea după un atentat islamist comis la Berlin în 2016 şi care a făcut 13 morţi.

Anul trecut, un atentat cu maşină-capcană a făcut şase morţi şi peste 300 de răniţi la târgul de Crăciun din Magdebourg.

Mașina a intrat în piața aglomerată printr-o bandă de acces pentru vehicule de urgență în jurul orei locale 19:00. Martorii au povestit că au sărit din calea mașinii, au fugit sau s-au ascuns, însă multe persoane nu au reușit se se ferească.

Poliția a precizat că șoferul s-a întors apoi pe șosea, dar a fost oprit și arestat.

Presa internațională a consemnat că suspectul este Taleb al-Abdulmohsen, un psihiatru născut în Arabia Saudită care se afla în Germania din 2006 a condus mașina cu viteză mare prin mulțimea adunată la Târgul de Crăciun din orașul german.

El a folosit un coridor destinat vehiculelor de urgență pentru a pătrunde în piață și a parcurs o distanță de circa 400 de metri prin zona extrem de aglomerată.

Tot anul trecut, peste 7.000 de târguri de Crăciun de pe teritoriul întregii Germaniei au atras 170 de milioane de vizitatori, însumând câştiguri care s-au ridicat la 4,2 miliarde de euro, o medie de 25 de euro pe vizitator.