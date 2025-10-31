Un atac terorist planificat în SUA de Halloween a fost dejucat, anunță șeful FBI. Mai mulți suspecți au fost arestați

Agenții federali au arestat mai mulți suspecți, a anunțat șeful FBI. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Mai mulți suspecți care plănuiau un atac terorist de Halloween au fost arestați vineri în statul american Michigan, scrie presa americană, care îl citează pe șeful poliției federale, Kash Patel.

"În această dimineață, FBI a dejucat un potențial atentat terorist și a arestat mai multe persoane în Michigan, suspectate că plănuiau un atac violent în timpul weekendului de Halloween", a scris Patel pe X.

Șeful FBI a adăugat că mai multe detalii urmează să fie dezvăluite ulterior.

Presa americană notează că agenți ai FBI au fost observați în mai multe locații din zona metropolitană Detroit.

În suburbia Dearborn, tehnicienii poliției au fost văzuți în timp ce recuperau un computer și alte obiecte dintr-o casă.

FBI a confirmat prezența ofițerilor săi în zonele Dearborn și Inkster, vineri dimineață, fără a preciza însă dacă acest lucru are legătură cu complotul terorist la care s-a referit șeful agenției.

Poliția locală a confirmat, la rândul său, că FBI a efectuat o operațiune în comunitate și a adăugat că, în prezent, nu există amenințări la adresa localnicilor.