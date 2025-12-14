Accident cu patru maşini pe Autostrada Bucureşti - Piteşti. Cinci persoane au ajuns la spital

<1 minut de citit Publicat la 09:16 14 Dec 2025 Modificat la 09:17 14 Dec 2025

Patru persoane au primit îngrijiri medicale la locul accidentului, alte cinci au ajuns la spital / Sursa foto: Facebook/ SMURD

Mai multe persoane au primit îngrijiri medicale, iar alte cinci au fost transportate la spital, după ce patru maşini au fost implicate într-un accident pe pe Autostrada Bucureşti - Piteşti, duminică dimineaţă.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, la kilometrul 109, pe sensul spre Piteşti, în apropierea municipiului Piteşti, judeţul Argeş, a avut loc un accident rutier produs între patru autovehicule”, a transmis, duminică dimineaţă, Centrul Infotrafic.

Potrivit ISU Argeș, în urma accidentului, patru persoane au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Alte cinci persoane au fost transportate la spital.

Accidentul s-a produs la kilometrul 109, în apropierea municipiului Piteşti, judeţul Argeş.

Traficul rutier a fost întrerupt pe sensul de mers spre Piteşti, fiind deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 06, localitatea Catanele.