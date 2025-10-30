Un joc straniu, răspândit în online, s-a viralizat în rândul adolescenților din Australia. Cum își aleg țintele „influencerii crimei”

2 minute de citit Publicat la 08:00 30 Oct 2025 Modificat la 08:00 30 Oct 2025

Un joc straniu se răspândește în mediul online în rândul adolescenților. FOTO: Hepta

Un joc straniu răspândit în mediul online în rândul adolescenților, a luat o amploare îngrijorăroare în Australia, unde poliția a descoperit în urma cercetărilor ample rețele de criminalitate. Adolescenți, “vânați” pe platformele de gaming sau pe aplicațiile de mesagerie, sunt provocați să comită acte de violență împotriva lor, a fraților sau a animalelor de companie. Deși faptele sunt foarte grave, participanții cred că fac parte dintr-un joc, ce implică îndepinirea unor provocări.

O nouă forță operativă australiană a fost înființată special pentru a cerceta valul de violențe din rândul adolescenților, provocat de jocul răspândit în mediul online. „Este un front nou și tulburător”, a declarat comisarul Poliției Federale Australiene (AFP), Krissy Barrett, într-un discurs susținut miercuri, potrivit BBC.

Trei persoane au fost deja arestate în Australia și alte nouă persoane în alte state.

Natura actelor comise de adolescenții care devin ținte nu a fost detaliată, dar autoritățile spun că presupușii făptași au opinii extremiste violente și vor să rănească oamenii „pentru distracție”.

Membrii grupării sunt persoane cu vârste de până la 20 de ani. Acestea recrutează fete preadolescente sau adolescente prin intermediul platformelor de jocuri precum Roblox sau al aplicațiilor de mesagerie precum Discord și Telegram.

Cum acționează "influencerii crimei"

Făptașii numiți de autorități „influenceri ai crimei”, aderă la o varietate de ideologii - inclusiv nihilism, sadism, nazism și satanism - și vizează fetele cu stimă de sine scăzută și tulburări de sănătate mintală.

„Aceste grupuri au o cultură similară cu cultura jocurilor multiplayer, online și vânează, urmăresc și atrag victime de pe o gamă largă de platforme online”, au transmis reprezentanții poliției , adăugând că este posibil să nu înțeleagă pe deplin consecințele comportamentului lor.

„Motivația indivizilor din cadrul acestor rețele nu este financiară și nici pentru satisfacție sexuală - este vorba doar de amuzament, distracție sau popularitate online.”

Aproape 60 de presupuși infractori au fost identificați numai în Australia, unde poliția colaborează cu alte state occidentale - SUA, Marea Britanie, Noua Zeelandă și Canada - pentru a viza aceste grupuri.

Companiile de tehnologie ajută, de asemenea, poliția să dezvolte un instrument de inteligență artificială care va ajuta la detectarea emoji-urilor și a argoului folosit ca și cod atunci când se discută despre exploatarea sadică online în comunicațiile criptate.

Australia se pregătește să introducă, în premieră mondială, o interdicție privind utilizarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 16 ani, menită să minimizeze daunele provocate în mediul online. Cu toate acestea, platformele de jocuri și mesagerie sunt exceptate de la noile legi, care intră în vigoare în decembrie.